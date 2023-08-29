Хорошо ли лечат там, где нас нет: в Англии ждут операцию до 18 недель, а в США вызов Скорой может обойтись больше $1000

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Как известно, хорошо там, где нас нет. Долгие годы отечественную медицину было принято ругать, а зарубежной, особенно западной - завидовать. Но так ли доступна медпомощь за границей на самом деле? Чем отличается наша нынешняя система ОМС (обязательного медицинского страхования) и как она выглядит на фоне моделей здравоохранения других стран? «КП» решила разобраться в этих вопросах.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- В 2022 году расходы на здравоохранение в США составили 16,5% ВВП. В России - 3,8%.

- При этом в РФ каждый гражданин имеет право на получение полиса ОМС и всей необходимой медпомощи. В Штатах в 2022 г. около 26,5 млн человек не имели медстраховки. При ее отсутствии нужно самостоятельно платить за каждый прием врача, обследование, операцию. И даже вызов Скорой помощи. Последнее обходится в сумму свыше 1000 долларов. Бедные слои населения порой не получают даже минимального медицинского обслуживания.

БЮДЖЕТ ИЛИ СТРАХОВКА?

От чего зависят доступность и качество медпомощи? «От того, сколько денег в стране вкладывается в здравоохранение», - уверены большинство людей. Но, как видим по примеру США (см. выше), цифры решают далеко не все. Ведь огромные суммы можно расходовать нерационально, а часть населения при этом вовсе лишить поддержки. В то же время при относительно скромном бюджете можно организовать все так, чтобы необходимую медпомощь получил каждый нуждающийся.

Важную роль играет сам принцип сбора и распределения финансовых средств на здравоохранение, поясняют эксперты. Сегодня в мире существует два основных подхода, страны выбирают один из них либо смешанный тип.

- При бюджетной модели медуслуги оплачиваются напрямую из государственного бюджета. Он, как известно, наполняется самыми разными налогами, которые сливают в один котел. Потом из этого котла деньги направляют на разные нужды, в том числе на здравоохранение.

- При страховой модели существует специальный фонд. Он наполняется взносами, которые имеют строго целевой характер. То есть, взносы платят именно для того, чтобы граждане могли получать медицинские услуги, когда у них возникнет необходимость.

Словом, бюджет можно распределить и перераспределить на разные нужды, а взносы в фонд — нельзя.

А КАК НА ПРАКТИКЕ

Что выбрали разные страны

Среди стран, выбравших страховую модель или смешанную с элементами страховой: Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Греция, Италия, Южная Корея, Сингапур, Швейцария, Китай, США.

Исключительно бюджетное здравоохранение в Великобритании, Дании, Португалии, Швеции, Финляндии, Белоруссии.

Наша страна до начала 1990-х жила с бюджетной моделью. В 1991 году был принят закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», а в 1993-м появился Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). С тех пор заработала система ОМС, обязательного медицинского страхования. В этом году ей исполнилось 30 лет.

ТАК ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

У каждой медали две стороны, а у лекарств есть как лечебное действие, так и побочка. Точно так же у основных моделей - страховой и бюджетной есть свои плюсы и минусы.

В одном из ранее проведенном исследовании Директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин и профессор ВШЭ Игорь Шейман сравнили эффективность систем здравоохранения в нескольких десятках стран.

Говоря о страховой модели, эксперты отмечают такие преимущества:

* В ОМС действует принцип «деньги следуют за пациентом». Это позволяет гражданам выбирать, где лечиться - в каких государственных, муниципальных, а также негосударственных или ведомственных медицинских организациях.

Пример из практики

В России сегодня мы можем прикрепиться для получения медпомощи не только к муниципальной районной поликлинике, но и выбрать вместо нее ведомственную или даже частную клинику, работающую в системе ОМС (список таких медорганизаций в вашем регионе можно узнать на сайте территориального фонда ОМС).

* Благодаря ОМС пациенты могут получать медпомощь за пределами места проживания: в другом населенном пункте, другом регионе. В то время как при бюджетной системе выбор ограничен границами территории проживания больного, отмечают эксперты.

* Еще одно очень важное преимущество: система ОМС проводит экспертизу качества медицинской помощи и обеспечивает защиту прав пациентов.

Пример из практики

В нашей стране у каждого, кто имеет полис ОМС, есть бесплатный помощник, консультант и защитник - страховой представитель. Так называют специалистов страховых медицинских организаций (СМО), выдающих полисы ОМС, участвующих в оплате медпомощи и контроле за ее качеством. Если у вас есть вопросы или жалобы, возникают проблемы в поликлинике или больнице, стоит обращаться за помощью к своему страховому представителю. Телефон колл-центра СМО, выдавшей вам полис, легко найти на сайте компании-страховщика.

А что же бюджетная модель? Конечно, и у нее есть свои плюсы. В их числе:

- снижение общих расходов на здравоохранение: правительство может регулировать цены на медуслуги;

- уменьшение административных расходов. Так, между государством и медорганизациями нет «посредников» в виде фондов ОМС и страховых медицинских организаций (при этом они, как было отмечено выше, при страховой модели обеспечивают независимый контроль качества медпомощи и защищают права пациентов);

- зачастую в странах с бюджетной моделью ниже доля личных расходов граждан на здравоохранение (во многих странах ОМС предусматривает взносы как работодателей, так и работников из их зарплаты. Но в России, например, последние не платят - подробнее об этом далее).

ИТОГО

Где люди больше удовлетворены медпомощью

Исследования показывают, что в целом уровень удовлетворенности населения состоянием медпомощи в странах с ОМС выше, чем в государствах с бюджетной моделью.

Более того, при страховой медицине сокращается смертность. В целом этот показатель на 12% ниже, чем при бюджетной модели. К такому выводу пришли авторы исследования Высшей школы экономики, сравнив данные 28 постсоциалистических стран.

ОМС В РФ И ЗА ГРАНИЦЕЙ: В ЧЕМ РАЗНИЦА

1. Кто платит за медуслуги

Примеры из практики

В Сингапуре, который славится своей системой здравоохранения, работодатель отчисляет на медицинское страхование 17%, а работники младше 55 лет - целых 20%, то есть пятую часть зарплаты (в более старшем возрасте процент снижается). В Швейцарии работодатель и вовсе не платит страховые взносы на ОМС. Вся сумма ложится на плечи работников, для которых предусмотрены индивидуальные планы обязательного медстрахования (в зависимости от возраста, места жительства, различных льгот). В среднем взнос составляет около 500 франков в год (примерно 55 тысяч рублей по нынешнему курсу).

В подавляющем большинстве стран в ОМС страховые взносы платят как работодатели, так и сами работники из собственной зарплаты. Россия - одно из немногих государств в мире, где взносы на ОМС платит только работодатель. Из заработка работников не удерживается ни копейки.

2. «С вас доплата»

Примеры из практики

В ряде стран в ОМС предусмотрена франшиза. Это означает, что до определенной суммы медпомощь оплачивает пациент из своего кошелька. И только если цена лечения превысит такой «лимит», расходы покрываются страховкой. Так, в Швейцарии ОМС обязательно включает франшизу от 300 до 2 500 швейцарских франков (от 32 до 275 тысяч рублей). Чем меньше франшиза, тем выше страховые взносы.

Во многих странах работающим гражданам приходится раскошеливаться на медпомощь в рамках ОМС дополнительно, кроме страховых взносов из зарплаты. Кроме франшизы (см. выше), например, в некоторых государствах действует семейный принцип формирования средств ОМС. При таком подходе работники и (или) работодатели платят не только за себя, но и за неработающих членов семьи. Это условие действует в Эстонии, Хорватии, Чехии, Словении.

В России у граждан нет никаких дополнительных выплат в рамках ОМС.

3. Лекарственное страхование.

Примеры из практики

В Германии пациенты отдают из своего кошелька 10% цены каждого рецептурного лекарства, но не более 10 и не менее 5 евро за упаковку. В Китае граждане получают как частичную компенсацию за приобретенные препараты, так и полную - в случае, если выписанные им лекарства включены в специальный ограниченный список возмещения. При этом импортные медикаменты зачастую исключаются из каталога продуктов медицинского страхования в пользу товаров китайского производства. В Швейцарии ОМС берет на себя расходы на покупку всех лекарственных средств, которые выписаны врачом и входят в определенный перечень - в основном в нем препараты-дженерики. Этот список постоянно пополняется, сейчас в нем 2300 наименований.

В ряде зарубежных стран существует особый тип медицинского страхования - лекарственное. При таком подходе стоимость препаратов, назначенных врачами для амбулаторного лечения, полностью или частично оплачивается страховыми компаниями. В разных государствах есть свои особенности (примеры см. выше).

А КАК У НАС?

В нашей стране необходимые препараты предоставляются пациентам бесплатно в стационаре (больницах), а также при оказании скорой и неотложной помощи. Кроме того, есть льготные категории граждан, которым лекарства выдаются бесплатно или со скидкой при амбулаторном лечении (на дому). Это инвалиды, ветераны, люди с определенными заболеваниями (сахарный диабет, онкологические заболевания, бронхиальная астма, рассеянный склероз и др.).

Также в России давно обсуждается введение лекарственного страхования. У него немало сторонников в среде экспертов. «Я считаю это самым эффективным рычагом в нынешних реалиях, - рассказал в одном из интервью «КП» профессор-экономист с 40-летним опытом работы в здравоохранении, кандидат медицинских наук, доктор экономических наук, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Владимир Гришин. По словам эксперта, лекарственное страхование помимо его безусловной пользы для граждан поможет, в том числе, снизить коррупционную составляющую на каждом этапе формирования цен на лекарства. В итоге препараты подешевеют. А благодаря тому, что пациенты будут лучше обеспечены лекарствами, удастся, в частности, предотвращать обострения тяжелых хронических заболеваний, опасмные осложнения. И это в конечном итоге снизит расходы на медпомощь (например, реже будут нужны дорогостоящие операции) и социальное обслуживание.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Насколько доступна медпомощь: легко ли попасть к врачу

В России по правилам срок ожидания приема врачей-специалистов (кардиолог, невролог, эндокринолог и т.д.) составляет не более 14 рабочих дней. Да, сейчас эта норма соблюдается не везде. Но она закреплена законодательно, и активно принимаются меры для ее реализации. А вот, к примеру, в Великобритании, официально действует «правило 18 недель». Это означает, что с момента записи к узкому специалисту, назначения планового оперативного вмешательства до момента оказания такой медуслуги должно пройти не больше 18 недель.

Также к числу важных показателей, по которым можно судить о доступности медпомощи, относится количество врачей и обеспеченность койками в стационарах (последнее оказалось особенно актуальным в пандемию COVID-19).

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Базовая программа обязательного медицинского страхования [в России] постоянно расширяется. Ее финансирование также ежегодно возрастает, - рассказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. - Кроме того, появляются новые современные сервисы, такие как цифровой полис, цифровой профиль пациента («Комсомолка» подробно писала о них). Благодаря информатизации здравоохранения доктор постоянно будет в курсе состояния здоровья своего пациента, пояснил глава ФФОМС. А владельцы полисов ОМС смогут не только получать необходимую медпомощь на личном приеме у врача, но и будут иметь доступ к дистанционным консультациям и другим услугам. Все это расширяет наши возможности поддерживать здоровье и повышает шансы на активное долголетие.