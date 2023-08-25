Росгвардия проверяет объекты культуры, где пройдет голосование

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В преддверии Единого дня голосования межведомственная комиссия по проведению категорирования и паспортизации проверила объекты культуры и другие учреждения, предназначенные для массового посещения гражданами.

- Сегодня мы проверили несколько объектов, в том числе киноконцертный зал, - рассказывает офицер Управления Росгвардии по Херсонской области Максим Т., - Специалисты Росгвардии ряд недостатков и дали рекомендации по их устранению.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудник Росгвардии также отметил, что росгвардейцы участвуют в подобных проверочных мероприятиях на постоянной основе.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Напомним, Единый день голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления проходит в сентябре, во второе воскресенье - 10 сентября.

В этом году, возможность проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет только у граждан, находящихся на территории России.

Об этом объявила СМИ глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.