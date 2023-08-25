Воинам СВО на передовой вручили нагрудные знаки «Гвардия»

Ранее указом президента Российской Федерации 71-му мотострелковому полку было привозная почетное наименование «гвардейский»

На боевых позициях в Запорожской области заместитель Министра обороны России Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим 71 гвардейского мотострелкового полка, которые отличились при выполнении боевых задач на Ореховом и других направлениях.

«Ваше мужество и отвага – пример для всех военнослужащих Вооруженных Сил. Вы – наша гордость, гордость страны, гордость Вооруженных Сил, своих близких и родных», – сказал замминистра обороны. «Это самые настоящие, главные боевые награды. Вы их заслужили, доказав свою верность воинскому долгу, верность присяге», – поздравил награжденных героев в строю генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Кроме орденов Мужества, медалей «За отвагу», «За храбрость», знаков отличия ордена Святого Георгия – Георгиевских крестов бойцам вручили нагрудные знаки «Гвардия».

Напомним, указом президента Российской Федерации № 596 от 9 августа 2023 года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, 71 мотострелковому полку было привозная почетное наименование «гвардейский».

- Неожиданно, ведь мы просто хорошо выполняли свою работу, - отметил один из награжденных.