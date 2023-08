Не верьте фейкам: антиковидные вакцины обвинили в росте смертности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Согласно статье научного журнала The Lancet, 73,9% поствакцинальных смертей были вызваны именно вакцинами против COVID-19» - такая скандальная «новость» на днях начала расходиться по соцсетям и некоторым сайтам в интернете. Ссылка на авторитетный научно-медицинский журнал выглядит весомо. Только вот правда ли там вышло такое исследование? На какие данные опирались авторы громкого заявления? Выяснить это решила «КП» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Начнем с того, что на сайте The Lancet, где публикуются выверенные работы, прошедшие профессиональное научное рецензирование, ничего подобного не размещалось. Материал о якобы вызванной прививками высокой смертности появился на портале Preprints with The Lancet. А это совсем другая история. В виде препринтов печатаются исследовательские работы, еще не прошедшие научное рецензирование. То есть не имеющие статуса подтвержденных данных.

Но главный сюрприз для распространителей информации о «смертельной опасности» прививок даже не в этом. А в том, что при проверке (рецензировании) громких обвинений выяснилось: «выводы исследования [о связи смертей с вакцинацией] не подтверждаются методологией исследования». Попросту говоря, результаты вышли фальшивыми, не соответствующими действительности. Поэтому фейковую статью не то, что не взяли в «Ланцет», но и удалили с сайта препринтов.

В ТЕМУ На самом деле, достоверные, многократно проверенные данные из разных стран мира показывают: вакцины от коронавирусной инфекции дают высокую защиту от смертности и тяжелых осложнений ковида. Эти прививки спасли огромное количество жизней, подчеркивают ученые и врачи.