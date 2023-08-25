Песков: Пока неизвестно, посетит ли Владимир Путин похороны Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

- Здравствуйте, всех рад приветствовать после небольшого перерыва, - с этих слов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков начал свое общение с представителями СМИ в пятницу, 25 августа.

Большинство вопросов, как и ожидалось, касалось гибели Евгения Пригожина. Песков ответил, практически, на все.

- Дмитрий Сергеевич, вы не могли бы уточнить, встретился ли президент Путин с Евгением Пригожиным в Кремле в последнее время?

- Встречался ли, наверное, вы имеете в виду?

- Да.

- Нет.

- И второй вопрос. Как вы можете прокомментировать многочисленные заявления представителей западных стран, которые утверждают, что Пригожин был убит по заданию Кремля?

- Ну, смотрите. Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе и Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все те спекуляции подаются с известного угла. Все это - ложь абсолютная. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться все-таки на фактах. Фактов пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера (в четверг, 24 августа. - А.Г.), говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали.

- Получили ли в Кремле какое-то официальное подтверждение того, что Евгений Пригожин погиб, помимо заявления Росавиации о том, что он был в списке тех, кто находился на борту, может быть, тело опознали?

- Если вы внимательно слышали вчера заявление Президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов… Как только они будут готовы, они будут опубликованы.

- 16 августа «Вагнер» зарегистрировали в Белоруссии как центр образовательных услуг. Хотелось бы уточнить… Что сейчас будет происходить с «Вагнером», и продолжится ли государственное финансирование, о котором ранее заявлял Путин?

- О каком (госфинансировании) заявлял Путин?

- Владимир Путин заявлял о том, что группа «Вагнер» существовала, благодаря поддержке государственных (средств).

- Это никак не связано с нахождением в Белоруссии, это совершенно разного порядка темы. Здесь я ответить на этот вопрос не могу. Безусловно, можно обратиться и к белорусским властям, а у меня никакой информации для вас сейчас нет.

- Можно ли сказать, какой будет дальнейшая судьба ЧВК «Вагнер»? Вольются ли они в состав регулярной армии либо продолжат существовать - как независимая частная военная компания? Вернее, финансирующаяся государством частная военная компания?

- Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре – ЧВК «Вагнер». Существует, действительно, группа «Вагнер», и президент неоднократно говорил об этом, которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции. Вчера и Пушилин говорил о том, что она внесла большой вклад в освобождение многих районов Донецкой Народной Республики. И геройство этих людей никогда не будет забыто, об этом говорил президент. Что касается будущего, сейчас я ничего вам сказать не могу, я не знаю.

- … Если гибель Пригожина будет подтверждена, посетит ли Путин похороны?

- Ну, пока неизвестно. Дело в том, что мы пока не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Это первое. Единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график.