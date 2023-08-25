Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России сообщает, что минувшей ночью Военно-Морским Флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также заявил, что в это время на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск совместно со штурмовой и армейской авиации уничтожено 260 солдат киевского режима, которые трижды пытались атаковать наши позиции.

Представитель Минобороны России сообщил данные потерь ВСУ на других участках линии боевого соприкосновения: на Купянском направлении ВСУ в трех атаках потеряла до 50 егерей, на Запорожском более 110 резервистов, на Южно-Донецком до 125, на Краснолиманском до 80, на Херсонском до 50.

В день 33-летия «независимости» Украины киевский режим убил в «мясных штурмах» более 675 граждан, а также уничтожил рекордное количество иностранной боевой техники: три польских самоходки «Krab», пять артиллерийских систем М777 (США), две бронемашины «Bradley» (США) и два бронетранспортера «Stryker» производства США, два орудия «FH-70» производства Великобритании, десятки единиц другого вооружения, а также лишился полевого склада боеприпасов в Работино.

За это время нашей армейской авиацией в районе населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. А ракетными войсками и артиллерией группировки поражены живая сила и военная техника в 147-ми районах.

Конашенков отметил отличную боевую работу сил противовоздушной обороны, что сбили в районе Золотой Балки Херсонской области штурмовик Су-25, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM производства США.

- Кроме того, в течение суток (только в небе Донбасса) было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотных летательных аппарата, - подчеркнул Конашенков.

Отметим, что на Западе Зеленскому поставили людоедскую задачу: наносить регулярные удары по гражданским объектам в глубоком тылу российской группировки войск, чтобы показать, что она не в состоянии защитить своих мирных граждан. В 33-летнюю годовщину «независимости» глава украинского режима планировал продемонстрировать всю мощь своего беспилотного флота, но не вышло. Рой не долетел...

Только в сторону Крыма украинские националисты запустили 42 беспилотника (9 были уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в море, не достигнув цели). Также минувшей ночью над Калужской областью нашими воинами была сбита 11-метровая управляемая ракета доработанного комплекса ПВО С-200.

Сегодня днем киевский режим решил продолжить ночной шабаш: украинский беспилотники самолетного типа были сбиты над Бабынинским районом Калужской области и Белгородской областью.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

464 - самолета.

246 - вертолетов.

6085 - беспилотных летательных аппаратов.

433 - зенитных ракетных комплекса.

11492 - танка и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

6042 - орудия полевой артиллерии и минометов.

12424 - единицы специальной военной автомобильной техники.