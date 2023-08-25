“Бегом от инфаркта” - это не шутка: физическая активность реально защищает сердце от аритмии и предотвращает инсульты

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Предотвратить мерцательную аритмию, наиболее распространенное нарушение сердечного ритма в мире, и инсульт помогут беговые нагрузки. Доказательное исследование на эту тему представили кардиологи из Тайваня на конгрессе кардиологов ESC 2023.

В исследование набрали 15 450 человек без проблем с работой сердца. Их отправили на беговую дорожку, а замеры состояния тренирующихся проводили аж 9 лет. 59% из них были мужчинами, а средний возраст составил 55 лет.

Оказалось, что каждое увеличение нагрузки в тесте на беговой дорожке было связано с уменьшением риска фибрилляции предсердий на 8%, снижением риска инсульта на 12% и снижением риска основных неблагоприятных исходов для сосудов и сердца на 14%.

КАК ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ?

- Скорее всего исследователи взяли стандартный протокол Брюса для здоровых или почти здоровых людей, он включает в себя 7 ступеней длительностью по 3 минуты, на каждой ступени происходит повышение скорости беговой дорожки и угла наклона. Тест проводится под контролем ЭКГ. Этот протокол дает возможность оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, - рассказала KP.RU Мария Тихомирова, врач ЛФК и спортивной медицины, эксперт Лиги здоровья нации, инструктор Nordic Health.

КАК ЛУЧШЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ

- Для здоровья сердца и сосудов прежде всего полезны методы, увеличивающие аэробную выносливость, - говорит Мария Тихомирова. – Мы стремимся увеличить переносимость человеком физических нагрузок, а также прийти к «экономизации» работы сердца, то есть человек становится более тренированным. Так, по сравнению с тем, кто не тренируется, в ответ на одинаковую нагрузку у него не возрастает частота сердечных сокращений. Сердце справляется с нагрузкой нормально и работает в оптимальном режиме.

- Что касается наиболее предпочтительных нагрузок, могу выделить дозированную ходьбу, в том числе скандинавскую, как более физиологичную физическую активность. Далее идут плавание, занятия на велотренажере, аэробные танцы, бег. Но еще раз хочу отметить, что для эффекта необходима регулярность, интенсивность и продолжительность тренировки, - говорит Мария Тихомирова. - Поэтому каждому человеку важно подобрать свой любимый вид активности, который будет с ним долгие и счастливые годы.

Главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев отмечает, что в результате занятий физическими упражнениями:

- Повышается тонус вен и ускоряется венозный кровоток.

- Ритмичная смена сокращений и расслаблений скелетных мышц помогает продвижению крови к сердцу. (!) Идеальное упражнение для здоровья сердца – скандинавская ходьба.

- Умеренные физические нагрузки помогают даже при гипертонии.

- А вот для профилактики гипертонических болезней прекрасно подходит плавание — вода расслабляет мышцы, нормализуя и улучшая сердечно-сосудистую систему.

Обязательно нужно следить за интенсивностью и объемом нагрузок:

- Заниматься любимой и подходящей физической активностью лучше ежедневно, от 40 минут до 1 часа в среднем темпе;

- Стоит быть осторожнее с физическими нагрузками большей интенсивности – они могут приводить к перенапряжению.