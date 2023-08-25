Исследование МТС банка: назван кофе, который предпочитают российские банкиры

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Стало известно, какой кофе предпочитают сотрудники российских банков. На этот вопрос ответили служащие кредитных учреждений, а дополнили картину данные продаж из кофейни Camera Obscura, которая популярна у сотрудников крупного так называемого «банковского кластера» возле станции метро «Технопарк».

Результаты исследований оказались почти идентичны, но в некоторых позициях все же разошлись. Так, например, социальный опрос, проведенный среди сотрудников МТС Банка, показал, что чаще всего служащие предпочитают кофейные напитки с молоком. Из 750 сотрудников со всех регионов присутствия банка, за них отдали свои голоса 68,5% опрошенных.

На первом месте капучино, такие вкусовые предпочтения у трети участников исследования (32,9%). На второй строчке по популярности - латте (23,1%), а замыкает тройку лидеров – американо (12,7%). Кстати, черный кофе выбирают 24,4% респондентов.

А вот полностью обходятся без бодрящих напитков только 3,2%.

Данные продаж совместной кофейни банка с известной сетью Camera Obscura несколько разнятся, хотя в определении лидера продаж расхождений не возникло - 44% пришлось на долю капучино. Вторая строчка у флэт уайт, а третья позиция у американо, на них пришлось по 15% и 10% соответственно.

Аналитики отмечают, что популярность кофе в офисах всегда очень высока. Чаще всего напиток покупают до начала рабочего дня, потому что он заряжает энергией, позволяет окончательно проснуться и войти в рабочий ритм. На первом этаже бизнес-центра работают три классические кофейни с баристой и одна автоматизированная самообслуживания, здесь напитки доступны для покупки всем желающим. А в корпоративной кофейне «Мечта» только для сотрудников МТС банка и посетителей. Во всех кофейнях высокие продажи, несмотря на то что на всех восьми этажах для сотрудников установлены кофемашины с бесплатным кофе и чаем.

Как объясняют в компании, дополнительно стимулирует спрос в кофейнях кешбэк 5%, который можно получить за покупки по картам МТС Банка в кафе и ресторанах, а это существенная экономия. Ставку на такие продукты сегодня делают многие российские банки, тем самым давая возможность россиянам получать приятные бонусы.