Еда на планете становится дефицитом: Что будет с ценами на продукты в России и мире

Последний резкий рост цен на продовольствие случился в 2020 - 2022 годах. И это был уже третий скачок за последние 15 лет. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Продовольственный кризис разворачивается на нашей планете прямо сейчас. Трудно в это поверить, глядя на переполненные полки супермаркетов. Но нехватку еды, по данным ООН, ощущают на себе уже около 2 млрд человек в 80 странах. А около 20 тысяч человек ежедневно умирает от голода и его последствий.

Последний резкий рост цен на продовольствие случился в 2020 - 2022 годах. И это был уже третий скачок за последние 15 лет. В первой половине 2023 года цены вроде пошли вниз, но в июле - новый рост. Так в чем причины нехватки еды на планете?

Причина № 1. Конфликты и войны

Это одна из главных причин: 70% голодающих живут на территориях, где происходят боевые столкновения. И нынешнее вооруженное противостояние на Украине тоже ударило по самым чувствительным точкам - поставкам энергоносителей, удобрений и сельхозпродукции.

До начала боевых действий Россия и Украина экспортировали на мировые рынки значительные доли пшеницы (18% и 10%), ячменя (14% и 12%), подсолнечного масла (26% и 37%). После начала кризиса объемы экспорта сельхозпродукции с Украины сократились на 30 - 40%. Странам Европы, Азии и Африки пришлось искать новых поставщиков и выстраивать новые пути доставки, что привело к росту цен.

Причина № 2. Природные катаклизмы

Особенно от этого страдают жители Африки и Юго-Восточной Азии. В 2021 - 2022 годах дефицит осадков здесь достигал 80%. Грустный итог: с середины 2021 года по апрель 2022-го в Кении и Эфиопии погибло около 3 млн голов скота. Похожая ситуация в Сомали.

А в западной части континента все наоборот: наводнения уничтожают пахотные земли. По оценке ООН, производительность сельского хозяйства в Африке по итогам 2022 года снизилась на 34%.

Страдают от аномалий погоды Индия, Китай, Южная Америка. Постоянно дают о себе знать течения Эль-Ниньо и Ла-Нинья: температура воды в экваториальной части Тихого океана меняется, влияя на осадки в Азии и Южной Америке.

Не жалеет погода и США. Из-за жары 2022 года урожай пшеницы в Америке сократился вдвое, а на юге Европы погодные аномалии принесли убытки на миллиарды евро...

Не жалеет погода и США. Из-за жары 2022 года урожай пшеницы в Америке сократился вдвое Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причина № 3. Энергетический кризис

Для производства, доставки, упаковки, хранения продуктов нужна энергия - газ, нефть, электричество. А газ и нефть резко дорожали в 2021 - 2022 годах (цена на голубое топливо взлетала в несколько раз). Последствия этого скачка мир ощущает до сих пор.

Причина № 4. Нехватка удобрений

Современное сельское хозяйство немыслимо без минеральных удобрений, а они постоянно дорожают. С 2022 года этот рынок залихорадило снова: сказались перебои с поставками из России, введение экспортных квот Китаем и подорожавший в 2022 году природный газ - ключевой компонент при изготовлении азотных удобрений. Проблемы с газом заставили многие страны сократить собственное производство.

Итог - цены на отдельные виды удобрений подскочили в три раза, что сразу ударило по стоимости продуктов. Нехватка удобрений наверняка скажется и на урожайности.

На мировые цены влияет множество факторов. Стоимость отдельных продуктов может не только расти - бывает, что цены снижаются. Но, как шутят эксперты, если цены падают на биржах, они не падают на наших кухонных столах. Ведь стоимость сельхозтоваров формируется главным образом после того, как они покидают фермы. Речь о затратах на энергию, обработку, упаковку, доставку, рабочую силу... И каждая из этих позиций из года в год прибавляет в цене. В итоге по пути в магазин продукты дорожают в 2 - 3 раза, а то и больше.

В этом году быстрее других продуктов дорожают зерно, рис, какао и апельсины. Давайте выясним, почему.

Нерациональное зерно

Мировой рынок зерновых трясет. В начале марта цены на пшеницу достигали исторического максимума - $12,09 за бушель (единица объема для измерения зерна, один бушель равен в среднем 27,21 кг). Затем они падали, снова росли, особенно после того, как Россия вышла из «зерновой сделки». Напряжение между Россией и Украиной играет здесь важную роль, поскольку обе страны - крупные поставщики этого продукта на мировой рынок.

Сейчас стоимость пшеницы на биржах упала до 6,5 доллара за бушель, но как цены поведут себя дальше, сказать трудно. С одной стороны, замедляется спрос на зерновые корма. С другой - к увеличению потребления зерновых ведет рост населения планеты.

Мировая торговля зерном к 2031 году должна вырасти на 15%, а пшеница в общем объеме занимает около 40%. И Россия останется одним из лидеров по экспорту пшеницы на мировой рынок (доля - более 20%). Оптимизма добавляют и хорошие урожаи в нашей стране.

Сообщения о том, что в России из-за ситуации на зерновом рынке может подорожать хлеб, на днях опроверг Минсельхоз. Здесь уверили: обеспеченность России зерном намного превышает внутренние потребности. Поэтому рост цен на хлеб в этом году будет не выше общей инфляции (по плану - не более 6,5%).

Рис - благородное дело

Цены на рис в этом августе достигли многолетних максимумов. Например, эталонный для экспортеров в Азии тайский белый рис стоил $650 за тонну - это на 50% больше, чем в августе прошлого года. Особенно быстро цена на рис стала расти с июля, после объявления Всемирной метеорологической организацией ООН о появлении Эль-Ниньо, вызывающего засухи.

Кроме того, недавно Индия - крупнейший поставщик риса - заявила о запрете экспорта 80% этой продукции, чтобы сдержать рост внутренних цен на этот стратегический для страны товар. Временно запретили экспорт риса ОАЭ и Россия. Но стратегическим продуктом рис остается не только для Индии, а для 40% населения Земли, особенно в Азии. Он обеспечивает базовое питание 3 млрд человек. И экономисты опасались, что осенью цены на рис могут вырасти вдвое к прошлому году.

России рост цен пока не грозит. Во-первых, наша страна сама выращивает рис. Его мы ежегодно производим больше миллиона тонн, и этого хватит, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Во-вторых, правительство вовремя ввело ограничения на вывоз этого продукта из страны - теперь у аграриев нет искушения экспортировать рис, пользуясь выгодными для себя ценами.

Чао, какао!

Какао-бобы, а точнее, какао-масло, которое из них производят, - один из главных ингредиентов в производстве шоколада. Дефицит и подорожание какао приведет к росту цен на всю кондитерку.

Стоимость какао-масла выросла с начала года уже на 20% и приблизилась к максимальному уровню за последние полвека, преодолев в июле отметку 3500 долларов за тонну. Причина - плохая погода в Западной Африке. Ведь как раз на две страны этого региона - Кот-д’Ивуар и Гану - приходится 60% мирового производства какао.

Основатель фабрики ShokoBox Андрей Шарков уверен, что повышения цен на шоколад не избежать и России. Причины - подорожание сырья на мировых рынках и ослабление рубля. Ведь наш шоколад производится из импортных компонентов.

- Думаю, что осенью нам следует ожидать роста цен на шоколадные изделия в среднем на 10%, - рассказал Андрей Шарков «КП». - При этом их качество станет хуже. Многие производители попытаются компенсировать рост цен заменой натурального какао-масла дешевыми заменителями. Российский рынок не слишком требователен к качеству, но те, кто ценит настоящий шоколад, почувствуют разницу. И качественные продукты без заменителей подорожают еще больше. Мой прогноз - на 20%.

Бразилия была и остается крупнейшим мировым поставщиком концентрата для производства апельсинового сока. Фото: Shutterstock

Нету сладких апельсинов

Бразилия была и остается крупнейшим мировым поставщиком концентрата для производства апельсинового сока. Но в этом году в стране неурожай, цены поползли вверх. Масла в огонь подлили неблагоприятная погода и плохой урожай цитрусовых в США, Мексике и Испании. В итоге за год стоимость фунта замороженного концентрата апельсинового сока выросла с 2 до 3 долларов.

В России цены на апельсины росли с 2020 года. А этим летом наши торговые сети столкнулись с их дефицитом, так что дорожать они, видимо, будут и дальше. Замороженный концентрат апельсинового сока уже подорожал в России на 30%. Что неизбежно приведет к пропорциональному росту цен.

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Пицца против окрошки

Национальные блюда тоже бьют по кошельку

Официальные цифры инфляции не всегда отражают то, как ощущают на себе подорожание продуктов обычные граждане. В ЕС, например, продовольственная инфляция составляет порядка 12,5%. Но если взять популярную в Италии пиццу «Маргарита», то ее цена в январе 2023-го, по данным Bloomberg, выросла к январю 2022 года на 25%. Притом, что официальная инфляция в Италии за этот период составила 10,7%. А все потому, что сильно взлетели цены на сыр и муку.

Похожая ситуация с национальным блюдом испанцев паэльей. Она за год подорожала на 19% при общей инфляции в Испании 6%. Сказался рост цен на оливковое масло, овощи и бобы.

На 20% подорожал классический британский завтрак (сюда входят бекон, колбаски, яйца, тосты и напиток). Причина - рост цен на молоко, хлеб и яйца. Кстати, в США именно яйца рекордно взлетели в цене - в начале 2023 года они стоили на 60% дороже, чем годом ранее.

А вот окрошка подорожала за год всего на 6%. Виноваты в основном овощи. Редис подорожал к прошлому году почти на треть, огурцы - на 25%, зеленый лук - на 5%. Даже квас прибавил в цене 6%. Зато картофель и яйца подешевели.

НАГЛЯДНО

Изменение мировых цен на продукты Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

29,3% всего населения планеты испытывают умеренную или серьезную нехватку продовольствия.

Более 345 млн человек столкнутся в 2023 году с «высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности». По сути - будут недоедать.

14 из 15 стран с наибольшим отсутствием продовольственной безопасности находятся в Африке.

По данным ФАО ООН и Всемирной продовольственной программы ООН.

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