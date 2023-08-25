Бельгия превращается в наркогосударство: торговцы зельем заполонили столицу и главный порт страны

Многие связывают рост преступности с возросшим наркотрафиком Фото: Shutterstock

Некогда одна из самых благополучных стран Европы, королевство Бельгия сегодня фактически стало центром наркоторговли Старого Света, а Брюссель - настоящим притоном, пишет Politico. Одним из самых неблагополучных районов бельгийской столицы стала зона вокруг Южного железнодорожного вокзала Миди, где, казалось бы, должно быть полно полиции и камер. Тем не менее, в вечернее время появляться там стало небезопасно. Разбитые стекла автомобилей, постоянные карманные кражи, похищения велосипедов, драки алкоголиков и наркоманов стали типичным городским сюжетом в окрестностях вокзала.

Согласно статистике, в 2021 году полиция зарегистрировала 3320 преступлений в районе вокзала, а в период COVID 2020 года - 3447 преступлений, причем наиболее распространенными правонарушениями были кражи и вымогательства. Данные за 2022 год еще не полны, но за первые девять месяцев было совершено 2 204 преступления. А по данным бельгийской газеты «De Standaard», в районе вокзала совершено почти столько же преступлений, сколько на всех 13 вокзалах фламандских городов, вместе взятых.

Многие связывают рост преступности с возросшим наркотрафиком. За последние 5 лет серьезно выросло число правонарушений, связанных с наркотиками. В 2021 году в районе станции было зарегистрировано 372 подобных преступлений (более одного в день), что почти на треть больше, чем годом ранее.

Причина таких проблем очевидна. В Бельгии в последние годы резко возросло потребление наркотиков, в особенности амфетаминов и кокаина. Город наводнил «крэк» - дешевая смесь кокаина с другими веществами, которую употребляют посредством курения.

Как пишет французская «Монд», ситуация достигла такого масштаба, что Бельгия может превратиться в «наркогосударство». Помимо Брюсселя торговцы зелье устраивают настоящие войны за главный порт страны Антверпен, через который ежегодно поступает наркотиков на 50-60 миллиардов евро.

Тем временем мэрия Брюсселя в прошлом году, недалеко от того самого Южного вокзала, открыла первое в городе заведение для безопасного потребления наркотиков. В этом месте потребители могут получить доступ к чистым расходникам, следить за своим здоровьем, консультироваться с медсестрами и социальными работниками.