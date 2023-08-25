Российское подразделение Heineken купил производитель «Дихлофоса»

Российскому преемнику достались приличные мощности Фото: Shutterstock

Голландская пивоваренная компания «Хайнекен» продала свое российское подразделение. Об этом говорится в официальном сообщении производителя. Сумма сделки составила один евро (102 рубля). При этом убыток компания оценивает в 300 млн евро. Покупателем стала группа компаний «Арнест». Она специализируется на производстве парфюмерно-косметической и хозяйственной продукции в виде аэрозолей.

Российскому преемнику достались приличные мощности. А именно семь пивоваренных заводов. Они находятся по всей стране: СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Стерлитамаке. Правда, бизнес достался отечественной компании не бесплатно. Компания обязана будет погасить долг перед головным офисом компании. Он оценивается в 100 млн евро. При этом обратного выкупа, как это прописано, например, в соглашении по передачи активов «Макдоналдса», эта сделка не предусматривает. «Хайнекен» ушла окончательно.

Голландская компания работала в России больше 20 лет. И на данный момент занимает 12% российского рынка пива. В ассортименте – три десятка наименований напитков. Часть из них либо уже пропала (Guiness, Miller, Heineken) или скоро пропадет с полок российских магазинов (Amstel). Про локальные бренды с русскоязычными названиями информации нет, но они, скорее всего, останутся (см. справку).

Что известно о покупателе? Компания «Арнест» - это крупнейший в России производитель аэрозольной продукции (на его долю приходится 53% рынка). Основной владелец группы – бизнесмен Алексей Сагал. В свое время компания выпускала продукцию сразу нескольких транснациональных корпораций Unilever, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, L’Oreal, Oriflame. А самым известным брендом компании можно считать «Дихлофос» (это самое продаваемое в России средство для борьбы с насекомыми).

В прошлом году выручка «Арнест» составила 11 млрд рублей. Это как раз примерно столько, сколько нужно будет отдать бывшему владельцу «Хайнекен» в России. Для сравнения, выручка «Хайнекен» в России составила в прошлом году 42 млрд рублей. При этом, как сообщается, правительственная комиссия обязала покупателя сохранить в штате всех 1800 сотрудников как минимум на ближайшие три года. Более того, весь топ-менеджмент продолжит работу в компании. Примечательно, что для «Арнест» это не первая покупка зарубежного бизнеса. В прошлом году компания стала владельцем трех заводов по производству алюминиевых банок в Челябинской области. Ранее они принадлежали американской Ball Corporation.

Какие бренды выпускала «Хайнекен» в России

«Heineken», «Amstel», «Edelweiss», «Guinness Original», «Gösser», «Buckler», «Zlatý Ba ant», «Desperados», «Калинкинъ», «Königsberg», «Бочкарёв», «Пит», «Охота», «Степан Разин», «Три медведя», «Doctor Diesel», «Шихан», «Седой Урал», «Окское», «Жигулёвское Хейнекен», «Патра», «Стрелец», «Остмарк», «Вольная Сибирь», «Крепкое», «Берег Байкала» и другие.