Майкл Джексон: «Иногда по ночам в тоске выхожу из дома, ищу, с кем поговорить. Но никого не находится…»

29 августа исполняется 65 лет со дня рождения Майкла Джексона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О Майкле Джексоне (1958-2009) написаны тома. Как вместить его жизнь в одну заметку? Может быть, рассказать о ней через пять его знаменитых альбомов.

Triumph (1980)

Это один из многих альбомов группы Jackson 5, в которой маленький Джексон пел вместе со своими братьями; примечателен тем, что там есть отличная поп-песня Can You Feel It?, по которой группу сегодня прежде всего и помнят. Профессионализмом и вокалом Майкла уже тогда все восхищались, говорили, что он - «взрослый в теле ребенка» (лет через десять будут говорить, наоборот, что он - ребенок в теле взрослого).

Группу сколотил отец братьев, Джо Джексон, превративший детство Майкла в кошмар. Он запросто мог его избить. Он пугал его (однажды ночью влез в окно в маске чудовища, после чего сын много лет страдал мучительными кошмарами). А еще все время говорил Майклу, что у него «жирный нос». Это стало для него проклятьем, у него развилась психическая болезнь под названием дисморфофобия (когда человеку какая-то часть тела или, например, собственное лицо кажется нестерпимо уродливым). Это очень серьезная история, в чем-то подобная анорексии: от отчаяния человек может покончить с собой или, как Джексон, бесконечно прибегать к услугам пластических хирургов. В конце концов Майкл сделал свой нос отталкивающе тонким, и все равно не мог успокоиться (но дальше делать операции было уже нельзя - в области носа все было полностью разрушено).

А еще говорят, что отец кастрировал Майкла. Не в буквальном смысле, но… По словам доктора Конрада Мюррея, лечившего Джексона в течение многих лет, Джозеф Джексон делал мальчику инъекции половых гормонов, чтобы затормозить половое созревание и предотвратить ломку голоса. Мюррей - тот самый врач, который в итоге сделал Майклу роковую инъекцию пропофола, лекарства, помогавшего измученному бессонницей певцу «отключиться» (после этого укола он уже не проснулся). Но, с другой стороны, Мюррей провел часы, беседуя с Джексоном, и ему многое известно о нем…

Пока же, в 1980-м, у Майкла просто несчастное детство, о котором практически никто вне семьи не знает. И никто не может предсказать его ужасных последствий.

Thriller (1982)

Второй самостоятельный альбом Джексона, произведший эффект разорвавшейся бомбы. Он вошел в историю как самый продаваемый альбом в мире: разошлось, по официальным данным, больше 50 миллионов экземпляров, а по неофициальным - 70. Этот рекорд до сих пор не побит, и вряд ли будет побит. Майкл хотел создать диск, на котором «каждая песня убивала бы слушателя наповал», и на нем было несколько хитов на все времена: собственно заглавная песня, Beat It и, конечно же, Billie Jean.

При этом период работы над альбомом для Майкла был довольно печальным. Он говорил в интервью: «Даже дома я чувствую себя одиноким. Иногда сижу в своей комнате и плачу. Так трудно подружиться с кем-нибудь. Ведь есть вещи, о которых нельзя говорить с родителями или родственниками. Иногда брожу по окрестностям ночью в надежде найти кого-нибудь, с кем можно поговорить. Но всегда просто возвращаюсь домой».

Это говорил знаменитый певец, у которого уже были миллионы фанатов, в том числе сумасшедших. Одна девушка написала ему десятки писем, где утверждала, что он отец ее ребенка. В конце концов, она сообщила, что им надо вместе покончить с собой. Указала точное время, когда убьет ребенка и совершит самоубийство, и потребовала от Майкла сделать это одновременно с нею. После этого письма перестали приходить. Девушку, как выяснилось, поместили в психиатрическую больницу. Именно так появилась песня Billie Jean. Билли Джин - это имя девушки, которая утверждает, что родила ребенка от героя, в то время как сам он настаивает: «Она не моя любовница, это не мой сын!»

Bad (1987)

Заглавная песня навеяна прочитанной в журнале историей молодого человека, который вырвался из гетто, поступил в хорошую школу, но вернулся в родной район на День благодарения и был убит бывшими дружками, которые ему завидовали. Джексон собирался записать ее в дуэте с Принсом, а в видеоклипе устроить танцевальный баттл, но Принс отнесся к идее крайне прохладно. (Поразительно, но многие отказались сотрудничать с Джексоном: например, песню I Just Can’t Stop Loving You он хотел записать то с Барбарой Стрейзанд, то с Уитни Хьюстон, и обе сказали «Нет»).

Мартин Скорсезе согласился снять 18-минутный видеоклип, даже мини-фильм, на песню Bad, и в целом, это была катастрофа: Джексон учил мэтра, как режиссировать видео, настаивал, что все должно напоминать «Вестсайдскую историю» (фильм, который он обожал, буквально сходя с ума от хореографии Джерома Роббинса). Бюджет разросся в три раза, критики клип освистали, - зато сегодня видно, что Джексон показывает себя в нем как лучший танцор в истории поп-музыки.

При этом в рекламных целях Джексон начал распускать слухи, что спит в барокамере, чтобы дожить до 150 лет. А потом - что собирается купить скелет Человека-слона, несчастного британца по имени Джон Меррик, жившего в XIX веке и превратившегося в урода из-за болезней. Джексону нравилось, что его считают эксцентричным, но в результате его стали считать сумасшедшим. Журналисты сами принялись выдумывать все новые сплетни: что он хочет жениться на Элизабет Тейлор, что он моется только в дорогой минеральной воде фирмы Evian, и наконец - что он сделал пластическую операцию, пересадил себе чужую кожу, чтобы стать белым. (В реальности Джексон страдал витилиго, болезнью, при которой отдельные участки кожи становятся молочно-белыми; ему пришлось выбирать, какие участки замазывать гримом, белые или черные, и в конце концов он начал замазывать черные).

Dangerous (1991)

Black or White, первый сингл с этого великого альбома - как бы про расизм, но еще и про сплетню, о которой шла речь выше. А заглавная Dangerous - про девушку, божественно красивую, но «плохую» и «опасную». Клип на нее так и не сняли, в виде сингла не выпустили, - потому что вскоре опасным стали считать самого Майкла. Возникли подозрения в том, что он - педофил, и развращает детей. 23 августа 1993 года 13-летний Джордан Чендлер объявил, что певец вступал с ним в сексуальный контакт. Отбиваться от этого обвинения Джексону пришлось долго. У него действительно была странная привычка спать с мальчиками на одной кровати, но это, видимо, был результатом его клинического инфантилизма.

В поддержку Джексона выступают Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон, - двое других мальчиков, которые с ним спали, и ничего не было (запомним эти имена). В конце концов Джексон платит семье Чендлера 25 миллионов долларов - однако, по официальной версии, это не признание вины, он просто устал и хочет, чтобы они навсегда заткнулись. Они затыкаются.

В сентябре 1993 года Джексон приезжает в нищую постперестроечную Россию, чтобы дать концерт в поддержку Dangerous на стадионе «Лужники». Это становится сенсацией. Джексон гуляет по Москве, марширует на плацу с Таманской дивизией (видно, что он любит играть в солдатиков), фотографируется на Красной площади… Сам концерт проходит не особо удачно - льет дождь, Джексону тяжело танцевать на мокрой сцене, а зрителям трудно на него смотреть из-под зонтов.

HIStory (1995)

Двойной альбом, на котором половина песен - «Величайшие хиты», а половина - новые песни. В частности, You’re Not Alone, одна из худших его композиций; в клипе он появляется в полуобнаженном виде со своей новоиспеченной супругой, Лизой Марией Пресли. Журналисты предполагают, что брак был заключен во многом ради того, чтобы отбиться от обвинений в растлении детей. Вскоре Джексон и Пресли разводятся, - по словам Лизы Марии, потому, что «чувствовали себя в большей степени компаньонами, нежели любовниками». В 1996 году Джексон женится снова, на медсестре Дебби Роу, и та рожает ему двоих детей. Удивительным образом, оба белые, несмотря на то, что их отец - темнокожий.

А лучшей песней с HIStory стал Stranger In Moscow, в которой Джексон поет о том, что ему одиноко и холодно, он чувствует себя в опасности, словно чужестранец в Москве, у которого в голове Армагеддон, и которого по пятам преследует КГБ.

HIStory - последний серьезный альбом Джексона. Ничего, сопоставимого со своими ранними шедеврами, он больше не сделал. В XXI веке Майкла ждал большой судебный процесс по обвинению в растлении малолетних (его оправдали) и безвременная смерть, которая потрясла мир.

Жизнь после смерти

Записи Джексона невероятно хорошо расходились и после того, как он скончался: он стал «самым богатым мертвым артистом» в истории. Впрочем, в 2019 году дело запахло керосином. Вышел четырехчасовой документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором хореограф Уэйд Робсон и актер Джеймс Сейфчак во всех деталях расписывали, как Майкл Джексон их растлевал на протяжении многих лет. Правда это или нет - поди знай. И фанаты певца, и его семья утверждают, что все - чистейшая ложь. В конце концов, раньше Робсон и Сейфчак с пеной у рта заявляли, что он и не думал их растлевать (а сейчас утверждают, что лгали, потому что артист якобы обладал необоримой властью над ними).

Напомним, что Сейфчак - актер, умеющий изображать перед камерой страдание. И при этом - актер-неудачник. Да и у Робсона, который когда-то вел свое шоу на MTV и работал с Бритни Спирс, карьера сдулась. Может быть, они хотят просто привлечь к себе внимание и заработать еще немного славы? Они подали иски против компаний MJJ Productions и MJJ Ventures, принадлежавших певцу, - утверждают, что сотрудники этих контор так или иначе помогали Джексону осуществлять его злодеяния. Иски пару раз отклонялись, но буквально на днях было принято решение, что судебное разбирательство все-таки состоится. Адвокаты джексоновских компаний утверждают, что обоими мужчинами движет исключительно желание влегкую заработать деньги. Что удастся подшить к делу, кроме голословных обвинений и дрожи в голосе, мы скоро узнаем.