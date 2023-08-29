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Звезды29 августа 2023 4:00

Майкл Джексон: «Иногда по ночам в тоске выхожу из дома, ищу, с кем поговорить. Но никого не находится…»

29 августа исполняется 65 лет со дня рождения Майкла Джексона
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
29 августа исполняется 65 лет со дня рождения Майкла Джексона

29 августа исполняется 65 лет со дня рождения Майкла Джексона

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О Майкле Джексоне (1958-2009) написаны тома. Как вместить его жизнь в одну заметку? Может быть, рассказать о ней через пять его знаменитых альбомов.

Triumph (1980)

Это один из многих альбомов группы Jackson 5, в которой маленький Джексон пел вместе со своими братьями; примечателен тем, что там есть отличная поп-песня Can You Feel It?, по которой группу сегодня прежде всего и помнят. Профессионализмом и вокалом Майкла уже тогда все восхищались, говорили, что он - «взрослый в теле ребенка» (лет через десять будут говорить, наоборот, что он - ребенок в теле взрослого).

Группу сколотил отец братьев, Джо Джексон, превративший детство Майкла в кошмар. Он запросто мог его избить. Он пугал его (однажды ночью влез в окно в маске чудовища, после чего сын много лет страдал мучительными кошмарами). А еще все время говорил Майклу, что у него «жирный нос». Это стало для него проклятьем, у него развилась психическая болезнь под названием дисморфофобия (когда человеку какая-то часть тела или, например, собственное лицо кажется нестерпимо уродливым). Это очень серьезная история, в чем-то подобная анорексии: от отчаяния человек может покончить с собой или, как Джексон, бесконечно прибегать к услугам пластических хирургов. В конце концов Майкл сделал свой нос отталкивающе тонким, и все равно не мог успокоиться (но дальше делать операции было уже нельзя - в области носа все было полностью разрушено).

А еще говорят, что отец кастрировал Майкла. Не в буквальном смысле, но… По словам доктора Конрада Мюррея, лечившего Джексона в течение многих лет, Джозеф Джексон делал мальчику инъекции половых гормонов, чтобы затормозить половое созревание и предотвратить ломку голоса. Мюррей - тот самый врач, который в итоге сделал Майклу роковую инъекцию пропофола, лекарства, помогавшего измученному бессонницей певцу «отключиться» (после этого укола он уже не проснулся). Но, с другой стороны, Мюррей провел часы, беседуя с Джексоном, и ему многое известно о нем…

Пока же, в 1980-м, у Майкла просто несчастное детство, о котором практически никто вне семьи не знает. И никто не может предсказать его ужасных последствий.

Thriller (1982)

Второй самостоятельный альбом Джексона, произведший эффект разорвавшейся бомбы. Он вошел в историю как самый продаваемый альбом в мире: разошлось, по официальным данным, больше 50 миллионов экземпляров, а по неофициальным - 70. Этот рекорд до сих пор не побит, и вряд ли будет побит. Майкл хотел создать диск, на котором «каждая песня убивала бы слушателя наповал», и на нем было несколько хитов на все времена: собственно заглавная песня, Beat It и, конечно же, Billie Jean.

При этом период работы над альбомом для Майкла был довольно печальным. Он говорил в интервью: «Даже дома я чувствую себя одиноким. Иногда сижу в своей комнате и плачу. Так трудно подружиться с кем-нибудь. Ведь есть вещи, о которых нельзя говорить с родителями или родственниками. Иногда брожу по окрестностям ночью в надежде найти кого-нибудь, с кем можно поговорить. Но всегда просто возвращаюсь домой».

Это говорил знаменитый певец, у которого уже были миллионы фанатов, в том числе сумасшедших. Одна девушка написала ему десятки писем, где утверждала, что он отец ее ребенка. В конце концов, она сообщила, что им надо вместе покончить с собой. Указала точное время, когда убьет ребенка и совершит самоубийство, и потребовала от Майкла сделать это одновременно с нею. После этого письма перестали приходить. Девушку, как выяснилось, поместили в психиатрическую больницу. Именно так появилась песня Billie Jean. Билли Джин - это имя девушки, которая утверждает, что родила ребенка от героя, в то время как сам он настаивает: «Она не моя любовница, это не мой сын!»

Bad (1987)

Заглавная песня навеяна прочитанной в журнале историей молодого человека, который вырвался из гетто, поступил в хорошую школу, но вернулся в родной район на День благодарения и был убит бывшими дружками, которые ему завидовали. Джексон собирался записать ее в дуэте с Принсом, а в видеоклипе устроить танцевальный баттл, но Принс отнесся к идее крайне прохладно. (Поразительно, но многие отказались сотрудничать с Джексоном: например, песню I Just Can’t Stop Loving You он хотел записать то с Барбарой Стрейзанд, то с Уитни Хьюстон, и обе сказали «Нет»).

Мартин Скорсезе согласился снять 18-минутный видеоклип, даже мини-фильм, на песню Bad, и в целом, это была катастрофа: Джексон учил мэтра, как режиссировать видео, настаивал, что все должно напоминать «Вестсайдскую историю» (фильм, который он обожал, буквально сходя с ума от хореографии Джерома Роббинса). Бюджет разросся в три раза, критики клип освистали, - зато сегодня видно, что Джексон показывает себя в нем как лучший танцор в истории поп-музыки.

При этом в рекламных целях Джексон начал распускать слухи, что спит в барокамере, чтобы дожить до 150 лет. А потом - что собирается купить скелет Человека-слона, несчастного британца по имени Джон Меррик, жившего в XIX веке и превратившегося в урода из-за болезней. Джексону нравилось, что его считают эксцентричным, но в результате его стали считать сумасшедшим. Журналисты сами принялись выдумывать все новые сплетни: что он хочет жениться на Элизабет Тейлор, что он моется только в дорогой минеральной воде фирмы Evian, и наконец - что он сделал пластическую операцию, пересадил себе чужую кожу, чтобы стать белым. (В реальности Джексон страдал витилиго, болезнью, при которой отдельные участки кожи становятся молочно-белыми; ему пришлось выбирать, какие участки замазывать гримом, белые или черные, и в конце концов он начал замазывать черные).

Dangerous (1991)

Black or White, первый сингл с этого великого альбома - как бы про расизм, но еще и про сплетню, о которой шла речь выше. А заглавная Dangerous - про девушку, божественно красивую, но «плохую» и «опасную». Клип на нее так и не сняли, в виде сингла не выпустили, - потому что вскоре опасным стали считать самого Майкла. Возникли подозрения в том, что он - педофил, и развращает детей. 23 августа 1993 года 13-летний Джордан Чендлер объявил, что певец вступал с ним в сексуальный контакт. Отбиваться от этого обвинения Джексону пришлось долго. У него действительно была странная привычка спать с мальчиками на одной кровати, но это, видимо, был результатом его клинического инфантилизма.

В поддержку Джексона выступают Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон, - двое других мальчиков, которые с ним спали, и ничего не было (запомним эти имена). В конце концов Джексон платит семье Чендлера 25 миллионов долларов - однако, по официальной версии, это не признание вины, он просто устал и хочет, чтобы они навсегда заткнулись. Они затыкаются.

В сентябре 1993 года Джексон приезжает в нищую постперестроечную Россию, чтобы дать концерт в поддержку Dangerous на стадионе «Лужники». Это становится сенсацией. Джексон гуляет по Москве, марширует на плацу с Таманской дивизией (видно, что он любит играть в солдатиков), фотографируется на Красной площади… Сам концерт проходит не особо удачно - льет дождь, Джексону тяжело танцевать на мокрой сцене, а зрителям трудно на него смотреть из-под зонтов.

HIStory (1995)

Двойной альбом, на котором половина песен - «Величайшие хиты», а половина - новые песни. В частности, You’re Not Alone, одна из худших его композиций; в клипе он появляется в полуобнаженном виде со своей новоиспеченной супругой, Лизой Марией Пресли. Журналисты предполагают, что брак был заключен во многом ради того, чтобы отбиться от обвинений в растлении детей. Вскоре Джексон и Пресли разводятся, - по словам Лизы Марии, потому, что «чувствовали себя в большей степени компаньонами, нежели любовниками». В 1996 году Джексон женится снова, на медсестре Дебби Роу, и та рожает ему двоих детей. Удивительным образом, оба белые, несмотря на то, что их отец - темнокожий.

А лучшей песней с HIStory стал Stranger In Moscow, в которой Джексон поет о том, что ему одиноко и холодно, он чувствует себя в опасности, словно чужестранец в Москве, у которого в голове Армагеддон, и которого по пятам преследует КГБ.

HIStory - последний серьезный альбом Джексона. Ничего, сопоставимого со своими ранними шедеврами, он больше не сделал. В XXI веке Майкла ждал большой судебный процесс по обвинению в растлении малолетних (его оправдали) и безвременная смерть, которая потрясла мир.

Жизнь после смерти

Записи Джексона невероятно хорошо расходились и после того, как он скончался: он стал «самым богатым мертвым артистом» в истории. Впрочем, в 2019 году дело запахло керосином. Вышел четырехчасовой документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором хореограф Уэйд Робсон и актер Джеймс Сейфчак во всех деталях расписывали, как Майкл Джексон их растлевал на протяжении многих лет. Правда это или нет - поди знай. И фанаты певца, и его семья утверждают, что все - чистейшая ложь. В конце концов, раньше Робсон и Сейфчак с пеной у рта заявляли, что он и не думал их растлевать (а сейчас утверждают, что лгали, потому что артист якобы обладал необоримой властью над ними).

Напомним, что Сейфчак - актер, умеющий изображать перед камерой страдание. И при этом - актер-неудачник. Да и у Робсона, который когда-то вел свое шоу на MTV и работал с Бритни Спирс, карьера сдулась. Может быть, они хотят просто привлечь к себе внимание и заработать еще немного славы? Они подали иски против компаний MJJ Productions и MJJ Ventures, принадлежавших певцу, - утверждают, что сотрудники этих контор так или иначе помогали Джексону осуществлять его злодеяния. Иски пару раз отклонялись, но буквально на днях было принято решение, что судебное разбирательство все-таки состоится. Адвокаты джексоновских компаний утверждают, что обоими мужчинами движет исключительно желание влегкую заработать деньги. Что удастся подшить к делу, кроме голословных обвинений и дрожи в голосе, мы скоро узнаем.

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