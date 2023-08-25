Сбер Бизнес Софт в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM

Новые сервисы на базе решений Profitbase и SberCRM позволят участникам рынка недвижимости автоматизировать коммерческий блок девелопера, а также контролировать все этапы сделки - маркетинг, коммуникации с клиентом, выбор объекта, документооборот, финансы и взаимодействие с банками, приемка объекта.

На этапе продвижения проекта решение поможет легко создать смарт-каталог для интерактивного представления объектов недвижимости на сайте, сегментировать аудиторию, сгенерировать рассылку релевантных предложений, экспортировать карточки объектов на крупнейшие площадки-маркетплейсы. За счет интеграции маркетинговых инструментов и CRM девелоперы могут значительно повысить эффективность маркетинга.

Процесс проведения сделки от получения лидов до выдачи ключей для менеджеров отделов продаж проходит в режиме одного окна. В отраcлевом решении SberCRM доступна вся информация о клиентах, а также каталог объектов и шаблоны документов. Интеграция с телефонией, почтой, соцсетями и мессенджерами позволяет вести коммуникацию в удобном для покупателя канале.

Модули Profitbase, интегрированные со SberCRM, закрывают такие блоки как работа с агентским каналом, динамическое ценообразование, сервисы онлайн-продаж, включая подготовку и отправку заявки на ипотеку в электронном виде , а также выдачу ключей и аналитику по объекту недвижимости.

Решение поддерживает интеграцию с 1С и рядом других систем, BPM-конструктор поможет адаптировать систему – настроить бизнес-правила и процессы - под специфику конкретного застройщика без привлечения разработчиков.

Благодаря объединению игроков рынка комплексное использование современных технологий станет доступнее для небольших и средних строительных компаний. Для крупных девелоперов решение будет возможной альтернативой ушедшему с рынка MS Dynamics.

Оксана Дунина, co-founder Profitbase:

Сбер Бизнес Софт и Profitbase являются сильными драйверами цифровизации рынка недвижимости. Мы уверены, что синергия двух игроков не только поможет девелоперам быть более технологичными, но в целом положительно повлияет на скорость цифровизации всей отрасли. Несмотря на то, что вместе со Сбер Бизнес Софт мы уже проделали серьезную работу, можно сказать, что мы только в начале пути. У нас много планов и идей по развитию и обогащению функционала экосистемы для девелоперов.

Надежда Оберемок, генеральный директор Сбер Бизнес Софт:

Для сферы недвижимости в России характерна высокая степень цифровой зрелости, и девелоперам, безусловно, важно оправдывать ожидания покупателей и формировать еще более позитивный клиентский опыт. Использование «умных» цифровых сервисов, объединенных в SberCRM, на каждом этапе взаимодействия с клиентами – от маркетинга до выдачи ключей – поможет застройщикам оптимизировать свои бизнес-процессы, повысить лояльность клиентов, получать аналитику в режиме реального времени и увеличивать рентабельность бизнеса.

Сведения о компаниях

Сбер Бизнес Софт — российская компания-разработчик ИТ-решений для автоматизации бизнеса в области маркетинга, аналитики и продаж. Помимо разработки и внедрения программных решений специалисты Сбер Бизнес Софта консультируют предпринимателей по цифровым технологиям, системам и трансформации и внедряют сервисы с ИИ. Официальный сайт компании.

Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов, которая включает решения для управления продажами, маркетингом и клиентским сервисом застройщика. Платформа запущена в 2016 году. Сервисы Profitbase используют более 500 девелоперов в 14 странах мира. Компания является резидентом инновационного центра «Сколково». Официальный сайт компании.