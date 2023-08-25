Украинцы выдали плановое уничтожение взрывных устройств в Крыму за атаку на военный объект

Жители полуострова были предупреждены о том, что могут быть слышны взрывы. Фото: Кострыкина Елена

В социальных сетях распространяется информация о том, что в Крыму был нанесен удар по военной базе и в госпиталь Симферополя привезли много раненых. Источником сообщения указывается украинец Иван Федоров, называемый себя мэром Мелитополя. «Комсомольская правда» решила проверить информацию. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа»

Сообщение оказалось фейком. В лечебных учреждениях административного центра полуострова не подтвердили данные о раненых.

Правдой является то, что в Симферопольском районе действительно слышны взрывы, но это специальные службы проводят плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов. О них местные власти заранее предупреждают население. В постах даже указывается конкретное время.

Сообщения о якобы взрывах в Крыму со стороны украинской пропаганды появляются постоянно, особенно во время учений или плановых взрывных работ. Цель одна – посеять панику.

- Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, - добавил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.