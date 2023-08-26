Калашникова в цирковом комбинезоне, а Брухунова в смешных балетках: Как звезды носят трендовый красный цвет

Безусловно, с такой фигурой, как у Анны, можно позволить себе даже самые странные и экстравагантные наряды. Но в этот раз Калашникова явно переборщила Фото: соцсети

Еще в конце прошлого года институт цвета Pantone назвал карминово-красный главным оттенком 2023 года. Цвет довольно сложный и представляет собой смесь красного, розового и рубинового. В общем, кто как видит. Многие дизайнеры и бренды не стали заморачиваться и остановились на традиционном и понятном красном. Рассказываем и показываем, как его носят звезды.

Татьяна Брухунова

Красный — акцентный цвет, поэтому с ним важно не переборщить. В идеале использовать в своем луке одну деталь данного оттенка. Так, модница Татьяна Брухунова, одежду которой уже давно исчисляют десятками килограммов, отдала предпочтение необычным красным балеткам с разрезом и составила с ними образ в стиле сафари. С помощью бежевого короткого платья 34-летняя жена Петросяна подчеркнула стройные ноги, и все подписчики инстаграма (запрещенная организация на территории РФ) в один голос заявили, что Тане надо их чаще открывать! Интересно, что на это скажет Евгений Ваганович? Лук Брухунова дополнила микросумочкой от французского бренда Jacquemus.

Брухунова отдала предпочтение необычным красным балеткам Фото: соцсети

Валерия

Интересный образ с кардиганом морковно-красного оттенка собрала Валерия. Певица сочетала его с трендовыми брюками карго, базовой белой футболкой и оранжевыми лодочками из коллаборации Gucci x Adidas. Из аксессуаров звезда выбрала сумку синего цвета. Получился крутой молодежный образ, который 55-летней звезде очень идет. А если особо не приглядываться к оттенкам, то кажется, что Валерия нарядилась в цвета российского флага.

Интересный образ с кардиганом морковно-красного оттенка собрала Валерия Фото: соцсети

Анна Калашникова

Безусловно, с такой фигурой, как у Анны, можно позволить себе даже самые странные и экстравагантные наряды. Но в этот раз Калашникова явно переборщила. Для похода в ресторан со звездой Michelin в Монако певица выбрала обтягивающий комбинезон со стразами и разрезом под грудью и походила больше на артистку цирка, чем на посетительницу дорогого заведения. Возможно, на сцене данный наряд был бы уместен, но в обычной жизни он смотрится откровенно странно.

Зара

Сочетание красного и черного в цветовой палитре считается одним из самых эффектных. Поэтому данный оттенок идет абсолютно всем брюнеткам. Певица Зара об этом знает и довольно часто использует красный цвет в своих образах. Так, во время отпуска она примерила невероятно элегантное красное платье и дополнила лук бежевой шляпой и трендовой плетеной сумкой от Valentino. Все очень просто, но при этом смотрится шикарно!

Певица Зара Фото: соцсети

Алла Довлатова

Отказавшись от сладкого и похудев на 10 килограммов, Алла Довлатова не устает демонстрировать стройную фигуру. «Весело, задорно!» — хочется сказать, глядя на пляжный лук 49-летней Довлатовой. Радиоведущая примерила кокетливый купальник с воланами и сабо на скале. Не сказать, что последний писк моды, но для Сочи — в самый раз.

Алла Довлатова Фото: соцсети

Нелли Ермолаева

Джемпер в красную полоску — любимая одежда Фредди Крюгера. И, кажется, ведущая «Дома-2» решила повторить образ злодея из фильмов ужасов. Нелли сочетала полосатый джемпер с оригинальными кожаными брюками и брутальными кроксами Balenciaga. Лук Нелли дополнила шляпой (привет, Фредди!) и многочисленными украшениями, среди которых были и кольца на всю фалангу, которые как бы имитировали перчатки Крюгера с лезвиями. В итоге получилось совсем не ужасно, а стильно!

Джемпер в красную полоску — любимая одежда Фредди Крюгера Фото: соцсети

Наталья Подольская

41-летняя Наталья выбрала романтичное красно-бордовое платье в цветочек и разом помолодела лет на десять. Кукольный наряд Подольская сочетала с базовыми белыми кедами и рюкзаком. В таком образе звезда отправилась на экскурсию в «Эрмитаж», где буквально слилась с ковровой дорожкой.

Наталья выбрала романтичное красно-бордовое платье в цветочек и разом помолодела лет на десять Фото: соцсети

Светлана Камынина

Иногда достаточно одного маленького аксессуара и красной помады — и ты элегантная леди, почти что in red. Очень понравился образ Светланы Камыниной, в котором она пришла на премьеру документального фильма «Жизнь по вызову. Док». Сделав акцент на яркой сумке от бренда Balenciaga, остальные детали образа — жакет, юбку и боди — Светлана оставила нейтральными. Ну и ультрамодные балетки вписались сюда прекрасно. Не знаете, как их носить? Берите пример с актрисы. Хотя без стилиста тут дело, скорее всего, не обошлось.

Светлана Камынина. Фото: пресс-служба KION

Ольга Бузова

Про стиль Бузовой можно много и долго говорить. Вон Рогов включил ее в пятерку самых безвкусно одетых звезд. Разумеется, у Оли бывали и удачи и промахи, но она никогда не одевалась скучно! Вот и в красном платье в горошек на фоне выгоревшей травы в Африке Бузова выглядит очень ярко. Кстати, волосы можно не зализывать, а оставить распущенными, в идеале сделать пляжные локоны.

Про стиль Бузовой можно много и долго говорить Фото: соцсети

Виктория Романец

Цвет пляжного костюма Виктории, который она выгуляла во время отдыха на Миконосе, наиболее близок к тому самому карминово-красному, который признан институтом Pantone главным оттенком 2023 года. Комплект идеально подчеркнул все выдающиеся достоинства жгучей брюнетки. Образ экс-участница «Дома 2» дополнила крупными серьгами и браслетами Cartier. Получилось дорого-богато. Все как любит Вика.