На "Родину-мать" украинцы "надели" смирительную вышиванку

Зря они связались с "Родиной-матерью". Это было ясно, еще когда они стали менять советский герб на щите статуи на свою "вилку". Фото: соцсети

Скудная фантазия и брызжущий через край укропатриотизм не дают спокойно принимать лекарства свидомым патриотам. В День Незалежности Украины в Сети появился ролик статуи "Родина-мать", на которую якобы надели длинную белую рубаху-вышиванку, похожую на ночнушку.

Почему якобы? Потому что это очень большой объем работы, требующий еще и гигантского труда и материала, а ничего про это мероприятие сказано не было. Нет и не было никаких фото- или видеосвидетельств подготовительных работ, самого процесса одевания статуи (не забудем, это многолюдный Киев, в котором даже на самое тривиальное событие всегда находится куча зевак), да и некоторые мелкие детали свидетельствуют, что мы имеем дело исключительно с виртуальной действительностью.

Зря они связались с "Родиной-матерью". Это было ясно, еще когда они стали менять советский герб на щите статуи на свою "вилку". Нет бы просто смириться с тем, что они унаследовали этот артефакт от более развитой цивилизации, рядом с которой и близко не стояли. Так ведь "дух свидомости", сильно напоминающий атмосферу хлева на хуторе, расчесал эту самую свидомость по самое не балуйся.

Стоило только начать с тризуба – и понеслось. Следующим экспериментом стала вышиванка, более всего похожая на смирительную рубашку, отождествив тем самым территорию Незалежной с психбольницей. Не знаю, могли бы там пристроить в руку статуе "Звезду смерти". На худой конец, пририсовали бы еще что-нибудь. Но у "патриотов" так свербит в одном месте, что для торжества украинства надо куда-нибудь присобачить что-либо, явно связанное с Незалежной. И "Родина-мать" превратилась в бабу в исподнем. В одной руке ножик, в другой – вилка. И сама она встала ночью к холодильнику. А узоры на рукавах рубахи смотрятся просто жирными пятнами.

Одно слово – убожество. И даже техническое почти что совершенство в этой ситуации не спасает. Как, впрочем, и ранее. Стоит вспомнить хотя бы, как на Украине боролись с памятниками Ленину. В, как минимум, одном городке из Владимира Ильича решили сделать Тараса Шевченко и приляпали к голове сидящей статуи пышные усы. Получился Ленин с усами. Тогда на голову надели нечто, напоминающее перевернутое ведро или феску.

А теперь в очередной раз они опозорились с "Родиной-матерью". И, наверное, смогут опозориться еще не раз...