Путешествуй по-Другому: какие гайды сделают вашу поездку незабываемой?

Фото: Воскресенская Виктория, Inspirator Travel

Старшеклассница Владислава Линова увидела, что в мини-приложении «Другое Дело» ВКонтакте можно получить гайд, созданный Другим Делом совместно с Inspirator travel. Девушка заработала нужное количество баллов, выполняя разные задания, и обменяла баллы на путеводитель по Иркутску.

Иркутск. Фото: Воскресенская Виктория, Inspirator Travel

- Маршруты в гайде очень удобные, подборки кафе тоже впечатлили. В ресторане «Собрание Спешилова» я попробовала оленину и чай из самовара, было вкусно! - поделилась Владислава. Участнице Другого Дела запомнился музыкальный плейлист, с любовью собранный молодежью города.

Ростов-на-Дону. Фото: Воскресенская Виктория, Inspirator Travel

Гайды программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Inspirator travel по-новому открывают города России для путешественников. Тысячи туристов уже изучили интерактивные маршруты по Санкт-Петербургу, Иркутску, Ростову-на-Дону, Ярославлю и другим городам.

Уфа. Фото: Воскресенская Виктория, Inspirator Travel

Томск. Фото: Воскресенская Виктория, Inspirator Travel

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