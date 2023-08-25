«Москва дает ощущение достоинства для любого человека с любым достатком»: Игорь Шувалов отметил достижения Сергея Собянина

Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ

В ходе выступления на Московском урбанистическом форуме председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов призвал москвичей поддержать мэра Москвы Сергея Собянина на предстоящих выборах, так как именно ему и его команде город обязан своими позитивными изменениями.

«Москва — лучший город на Земле, - убежден Игорь Шувалов. - Москва дает ощущение достоинства для любого человека с любым достатком. Здесь можно найти себя любому, полностью себя реализовать. Надо поддержать Сергея Семеновича на предстоящих выборах, потому что эти все последние изменения за десятилетие — это мэр и его команда. Я надеюсь, что команда под руководством мэра оставит такое наследие, которое позволит Москве потом еще десятилетие развиваться».

Из планируемых преобразований в Москве - в районе Белорусского вокзала прямо над железнодорожным полотном появится новое общественное пространство.

«Это будет больше 150 гектаров. Через площадь Белорусского вокзала, рядом с вокзалом, появится новая, другая часть Москвы. Это первый городской проект, который позволяет “накрыть” железнодорожное полотно городским пространством. У нас в рамках строительства комплекса премиум апартаментов SLAVA будет первый опыт. Мы создадим прецедент, как можно работать», — уточнил Шувалов.

Кроме того, ВЭБ.РФ вместе с партнерами ставит перед собой задачу сделать «Сколково» мировым инновационным центром.

«В “Сколково” у нас задача много сложнее, чем просто девелопмент, потому что девелопмент скорее всего “Сколково” состоится на 100%, но будет ли там первоклассный мировой Инновационный центр — это наша дополнительная задача», — подчеркнул руководитель государственной корпорации.

Шувалов добавил, что «Сколково» — крупнейший проект для Москвы — это создание целого города на участке в 360 гектаров.

«Уже три года как ВЭБ несет ответственность за развитие “Сколково”. Мы делаем сейчас новый концепт, обсуждаем с Сергеем Семеновичем (Собяниным). Потому что Москва претендует на то, чтобы быть первоклассной инновационной экономикой», — заключил Игорь Шувалов.