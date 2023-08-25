Вере Алентовой придётся пожить на чемоданах, но её это не пугает

Вера Алентова готова ехать на гастроли Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

25 августа в Итальянском дворике прошел сбор труппы, на который пришли Вера Алентова, Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Анна Бегунова, Вера Воронкова, Андрей Кузичев и другие прекрасные артисты. Всем им раздали билеты в музей, чтобы после собрания зашли посмотреть «Золото сарматских вождей» и ««Салоны» Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века». Что они и сделали.

Евгений Писарев в окружении Виктории Исаковой и Александры Урсуляк Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Худрук театра режиссёр Евгений Писарев поблагодарил директора Пушкинского музея Елизавету Лихачеву за то, что приютила. Ну а первые спектакли будут играть на сцене театра Вахтангова. «Не было бы счастья, да несчастье помогло»,- сказал Евгений Писарев, имея в виду, что когда ещё удастся поработать на вахтанговской сцене. Дело в том, что Театр им. Пушкина до ноября закрыт на ремонт. Он будет идти в несколько этапов. Первый этап – ремонт закулисья, актерских гримёрок, буфета, важных подсобных помещений. Ремонт уже начался и закончится в ноябре, а пока театр будет играть спектакли (девять постановок) на сцене Вахтанговского театра, в РАМТе и Театре Армии. И ещё будет много-много гастролей. Такого плотного гастрольного графика в истории этого театра не было никогда. Артистам придется жить на чемоданах. Народная артистка России Вера Алентова призналась, что её это не пугает. Она привыкла к такому режиму, играя в антрепризных спектаклях.

Вера Воронкова и Андрей Кузичев осматривают Итальянский дворик Пушкинского музея Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Работает пока только филиал в Сытинском переулке. Там же пройдет первая премьера сезона (13 и 14 октября) - комедия «Последний аттракцион». Это режиссёрский дебют актёра Андрея Заводюка. 3 и 4 октября – спектакль «Лес» по Островскому. В ноябре - «Девятый выпуск». Обе премьеры - совместный проект Театра Пушкина и Школы-Студии МХАТ.

В середине ноября откроется после ремонта основная сцена, где выйдет спектакль «Космос» в постановке режиссёра Игоря Теплова. В главной роли - Виктория Исакова.

Запланированы спектакли «Человек и джентльмен» (Э. Де Филиппо) и «Завтра была война» по Борису Васильеву.

Режиссёр Евгений Писарев собирается выпустить спектакль, посвященный 110-й годовщине Камерного театра. Детали обещал рассказать позже.