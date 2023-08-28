Как предпринимателям получить для своего бизнеса средства с господдержкой

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Специалисты Корпорации МСП рассказали о том, как малому и среднему бизнесу в России получить кредит, заручившись государственной поддержкой, которая покрывает до 50% от суммы займа. Для этого предпринимателям доступны, прежде всего, «зонтичные» поручительства, которые уже активно используется бизнесом по всей стране, говорится на официальном сайте Корпорации.

«Зонтичный» механизм позволяет малому и среднему бизнесу получить кредит в банке-партнере под поручительство Корпорации МСП напрямую без дополнительного обращения в корпорацию. Размер поручительства по одному кредиту составляет до 1 млрд рублей, оно покрывает до 50% от получаемой суммы. Комиссию платит банк», - отмечается в публикации.

Механизм «зонтичных» поручительств – это часть Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП. НГС функционирует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова и помогает субъектам малого и среднего предпринимательства привлекать заемные средства в свой бизнес, даже если у них не хватает или отсутствует залог для получения кредита.

«Зонтичные» поручительства предоставляет Корпорация МСП. Также поручительства можно получить в региональных гарантийных организациях (РГО). Они берут на себя часть обязательств по погашению задолженности, если в силу определенных обстоятельств предприниматели сами не смогут справиться с этой обязанностью. Помогают поручительства и банковским организациям, снижая их риски.

Для получения «зонтичных» поручительств бизнесу необходимо: соответствовать 209 Федеральному закону, не нарушать порядок и условия предоставления господдержки, не заниматься добычей/реализацией полезных ископаемых, не находиться в процессе банкротства, не иметь в группе компаний выручку более 2 млрд рублей, не иметь задолженностей.

У региональных гарантийных организаций требования к предпринимателям скромнее, но и выдают они поручительства на меньшие суммы. Так, необходимо числиться в реестре МСП или быть самозанятым, не иметь долгов более 50 тыс. рублей, не иметь задолженностей по зарплатам сотрудникам, не находиться в стадии банкротства.

Только за первую половину 2023 года под поручительства, полученные в рамках НГС, предприниматели привлекли 527 млрд рублей. Из общего объема свыше 250 рублей получили микропредприятия по всей стране. "Порядка 205,7 млрд рублей привлекли представители малого бизнеса. На долю средних предприятий пришелся 71 млрд рублей", - рассказал ранее генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.