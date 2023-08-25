Виктор Бут: Если Трамп станет президентом США, должен сделать систему "унизительных процедур" более гуманной

Виктор Бут Фото: Оксана ЗУЙКО

Известный российский предприниматель Виктор Бут привез выставку своих картин в Бурятию. Подробнее об этом, а также об аресте Дональда Трампа, Бут поговорил с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

- Алло! Виктор Анатольевич, я так понял, что вы сейчас не в Москве.

- В Улан-Удэ – в столице солнечной Бурятии.

- Я ее очень хорошо знаю, потому что в свое время был собственным корреспондентом «Советской России» по Чите и Бурятии. Если вы сейчас в гостинице, где рядом на площади - большая голова Ленина…

- Да!

- То все очень хорошо представляю реально, где вы сейчас. Поэтому я по-бурятски вам скажу: «Сайн байна!» Здравствуйте!

- Здравствуйте!

- Вы туда привезли свою выставку - пейзажи, портреты, которые нарисовали, написали почти за 15 лет, пока находились в американской тюрьме.

- Да, Александр, сегодня (в пятницу, 25 августа) в Центре развития творчества министр культуры Бурятии открыл эту мою выставку. За что я очень благодарен.

Автопортрет Виктора Бута

Экспозиция будет открыта 10 - 12 дней. Мы привезли не все работы, которые есть в наличии, но, по крайней мере, все основные представлены.

- А сколько всего?

- Порядка 30.

- В том числе, и те, которые мы публиковали?

- Да, в том числе, и эти работы.

- Коль уж я до вас дозвонился... Трамп рассказал, какие чувства испытал в тюрьме Джорджии. Его там фотографировали. А вот какие чувства Бут испытывал, когда с ним американские правоохранители, как их назвать, то же самое проделывали?

- Это, во-первых, очень унизительно, когда с тобой проделывают эти «функции». У них там есть специальная инструкция, их специально тренируют, как выполнять такие действия.

И плюс унизительный, конечно, «телесный осмотр», они его любят устраивать очень часто.

Я думаю, что Трамп после этого, если станет президентом США, должен задуматься о том, чтобы, по крайней мере, сделать систему этих всех процедур более гуманной.

Потому что таких античеловечных и унижающих процедур, наверное, ни в какой другой стране нет.

Еще один автопортрет

- Он там побывал недолго, его под залог выпустили, тем не менее, такое унижение он испытал. Мы с вами уже обсуждали, что Трампу предъявлено, в общей сложности, 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. 500 лет «светит»! Ваш прогноз – это будет плюсом или минусом на президентских выборах? Для Трампа…

- По крайней мере, сейчас это - большой плюс. Потому что все больше и больше людей возмущены - тем, что творят с Трампом.

Естественно, они будут голосовать за него. Это позволит консолидировать, по крайней мере, тех избирателей, которые поддерживают его идею о том, что Америке пора заниматься своими проблемами, а не лезть, прежде всего, на Украину, финансировать ее.

В общем-то, она сейчас обходится очень дорого американским налогоплательщикам.

- Не могу не вернуться к изобразительному искусству. Я знаю, что ваша выставка с успехом прошла в Москве, в Питере. А куда собирается Бут еще?

- В ближайшее время планируем организовать выставку в Чите, раз уж мы здесь рядом.

А дальше, конечно, хотелось бы ее показать не только в Сибири. И во Владивостоке, и в Хабаровске. Обязательно это будут Екатеринбург и Оренбург. И, возможно, Самара.

Так что, мы работаем над этим. И, естественно, думаю, что и в Симферополь, и в Севастополь моя выставка тоже приедет.

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