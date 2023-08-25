Таджикистан: вызовы и решения

Афганистан - самый большой сосед Таджикистана. Их общая граница - 1400 км Фото: ТАСС

Не все страны на постсоветском пространстве остались в хороших отношениях с Россией - Прибалтика убежала при первой возможности, Украина оказалась волком в овечьей шкуре, которая улыбалась, но методично превращалась в «АнтиРоссию». А вот Средняя Азия так и осталась другом и опорой. В том числе и Таджикистан.

Он состоит в СНГ, ОДКБ, ШОС, подписал с Россией множество соглашений о сотрудничестве и помощи. За прошлый год товарооборот между нашими странами составил около 1,7 миллиарда долларов.

Но есть целый ряд угроз, которые замедляют строительство Таджикистаном нормального будущего. Афганистан - самый большой сосед Таджикистана. Их общая граница - 1400 км. На территории Афганистана действует ряд террористических группировок, заинтересованных в организации исламистского переворота в Таджикистане и Узбекистане.

Ежедневно на территорию Таджикистана оттуда пытаются проникнуть до 500-600 человек. В основном это беженцы, но немало и тех, кто готов к диверсиям, занимается контрабандой оружия и наркотиков. А поддерживают этих диверсантов таджикские «оппозиционеры», осевшие в Европе: «Партия исламского возрождения Таджикистана», «Национальный альянс Таджикистана». Даже из названий этих созданных западными спецслужбами структур понятно, что это радикальные исламисты и националисты. Их цель - захват власти при поддержке пробирающихся из Афганистана боевиков.

Ещё одной проблемой остаётся ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области, населённой памирцами-исмаилитами. Долгое время на этой территории хозяйничал (и до сих пор сохраняет влияние) «Фонд развития Ага Хана». Он работает вместе с USAID - то самое Агентство США по международному развитию, по локоть замаравшее свои руки на Украине. Ага Хан – «наместник Бога на земле», лидер мусульман-исмаилитов, связанный с английской аристократией и входящий в список богатейших людей планеты.

Отчего же так важен Памир для представителей мировой элиты, вгрызающихся в эту территорию? Дело в том, что Памирская область граничит с Ваханским коридором в Афганистане, Синьцзян-Уйгурским регионом Китая и Ошской областью Киргизии. Ваханский коридор – единственный путь, который связывает Афганистан с Китаем. Именно в этой долине в конце XIX-го века могли соприкоснуться границы Российской Империи и Индии – вековой кошмар для англичан. Поэтому английская разведка работала на Памире ещё с тех времён. Этот коридор важен для Китая, позволяя ему получить доступ к афганским ресурсам. Но важен и для оппонентов Китая, разогревающих сепаратистские настроения среди уйгуров. Что касается Ошской области, то с территории Памира можно организовывать конфликты и там. Кроме того, по области проходит один из маршрутов афганского наркотрафика.

В прошлом году обстановка на таджикско-киргизской границе стала настолько сложной, что двум соседним государствам пришлось стянуть к ней войска, применялась военная техника. Конфликт удалось загасить с большим трудом. Хотя напряженность сохраняется.

На текущий момент президенту республики Эмомали Рахмону удается противостоять этим угрозам, но недооценивать их не стоит. Геополитические соперники России продолжат создавать проблемы для государств-членов ОДКБ, стараясь втянуть нашу страну в борьбу на несколько фронтов.

Опорой главе государства местные аналитики называют председателя Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковника Саймумина Ятимова. Он дипломат, специалист по таджикской литературе, курирует работу всех силовых ведомств республики – от Прокуратуры до Национальной гвардии.

Ещё 8 лет назад он на встрече с таджикскими студентами заявлял:

«Вокруг Таджикистана идет большая геополитическая игра. Под прикрытием неправительственных организаций используют такие методы, которые не служат общественности Таджикистана. Некоторые спецслужбы, сотрудничая с организованными преступниками, дают крупные суммы. Специально настраивают их на борьбу против нашей безопасности…».

По словам Ятимова, «…для создания государств нужны сотни и тысячи лет, а для их разрушения достаточно нескольких дней или месяцев». За прошедшее время мало что изменилось, лишь стало больше подтверждений последнего тезиса.

«Человек не предавший ни наших идеалов, ни нашей истории. Лично очень смелый, выдержанный, как всякий сильный человек. Чекист. Руководил операциями против оппозиции и бандитов. Мужественный и умный человек», - говорят о нём соратники, из числа тех, кто поддерживает союз Таджикистана и России. Разумеется, у такого союза – политического, экономического и военного – достаточно и противников.

Сегодня Россия принимает участие в модернизации таджикской армии. На территории республики находится 201-я мотострелковая дивизия ВС РФ, которая так же обеспечивает безопасность Таджикистана и охраняет таджикско-афганскую границу. Таджикские и российские спецслужбы совместно действуют против терроризма и наркоторговли.

Сотрудничество – это всегда непросто. Нужно понимать интересы союзника, идти на компромиссы. Но до тех пор, пока нашим государствам это удаётся, они будут готовы противостоять вызовам и угрозам.