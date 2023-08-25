Дочь Агутина и Варум показала фото из своей двухэтажной американской квартиры

Леонид Агутин и Анжелика Варум Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум с самого детства живет в США. Родители отправили наследницу за океан из-за слабого здоровья. Воспитанием Лизы занимались дедушка и бабушка - Юрий Варум и его супруга Любовь. Недавно стало известно, что Лиза не только получила американское гражданство, но и купила квартиру в Лос-Анджелесе.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина разместила в блоге домашнее фото из своей двухэтажной квартиры. 24-летняя Лиза позирует в короткой майке и спортивных брюках.

В кадр попал и кусочек интерьера ее квартиры. Девушка долго копила на жилье, работая официанткой и домработницей.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина разместила в блоге домашнее фото Фото: соцсети

За деньгами к звездным родителям девушка старалась не обращаться. Лизе хотелось доказать, что она может всего добиться сама. Но Агутин все-таки уговорил дочь, чтобы она взяла какую-то часть денег на покупку квартиры.

Лиза пошла по стопам звездных родителей. Она занимается музыкой и даже создала свою рок-группу. Леонид в интервью часто отмечает достижения любимой наследницы и трогательно говорит о ней.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый сериал с Аглаей Тарасовой, хайп на крови от Малахова и деньги для ВСУ от Хаматовой (подробнее)