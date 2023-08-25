Герои спецоперации «Z» старший лейтенант Погорелов захватил автомобиль с секретными документами

Младший сержант Александр Клованич и старший лейтенант Михаил Погорелов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак, предотвратили контрнаступления националистов и получили государственные награды. Но служат они не ради похвалы.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…», - отмечал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А графа Милорадовича после боя во время итальянских и швейцарских походов напутствовал так: «Штыки, быстрота, внезапность!... Неприятель думает, что ты за сто, за двести верст, а ты, удвоив шаг богатырский, нагрянь быстро, внезапно. Неприятель поет, гуляет, ждет тебя с чистого поля; а ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих налети на него как снег на голову, рази, стесни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться; кто испуган, тот побежден вполовину, у страха глаза большие, один за десятерых покажется. Будь прозорлив, осторожен, имей цель определенную».

ВЫБИЛ ВРАГА ИЗ ЛЕСОПОЛОСЫ

Младший сержант Александр Клованич

«Подразделение, в составе которого действовал младший сержант Александр Клованич, осуществляло передислокацию в составе колонны. Продвигаясь по указанному маршруту, на пути следования в район выполнения боевых задач, колонна приблизилась к лесопосадке. Младший сержант Клованич заметил движение противника в лесополосе. Оценив обстановку, Александр немедленно доложил об этом своему командиру и первым открыл огонь по врагу. Противник, осознав, что его обнаружили, открыл огонь по нашей колонне. Быстро сориентировавшись в обстановке, эффективно используя особенности рельефа местности, младший сержант Клованич вместе с подчиненными прицельным огнем сковали действия противника. В ходе боя Александр получил ранение, но несмотря на это, продолжил вести бой. В результате решительных действий младшего сержанта Александра Колованича и его подчиненных украинские боевики понесли потери в живой силе и отступили».

ЗАХВАТИЛ СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВСУ

Старший лейтенант Михаил Погорелов

«Командир взвода связи старший лейтенант Михаил Погорелов вместе с вверенным ему взводом обеспечивал устойчивую связь внутри батальонной тактической группы российских войск.

Атакуя в районе одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими боевиками, БТГр подверглась огневому воздействию со стороны противника, в результате чего командир одного из минометных расчетов получил тяжелое ранение и не смог продолжать бой. Погорелов, не теряя самообладания, незамедлительно принял командование минометным расчетом на себя. Личным примером для подчиненных, проявив мужество и стойкость, он не допустил паники среди личного состава. Расчет под командованием Погорелова подавил огневые точки и живую силу противника, тем самым обеспечил закрепление на заданных рубежах главных сил группы. В ходе боестолкновения расчет под командованием старшего лейтенанта Михаила Погорелова уничтожил большое количество живой силы врага и захватил автомобиль, в котором находились документы, имеющие сведения о численности группировки войск и местонахождение пункта управления противника в данном районе».