Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2023 года.

Военврач 58-й армии ВС России заявил о применении ВСУ фосфора на Запорожском направлении. Анестезиологи идентифицировали поражение газом.

ФСБ установила причастность спецслужб Украины к поджогам зданий в России. Украинские спецслужбы склоняют россиян к диверсиям от имени сотрудников силовых ведомств.

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 25 августа, опубликовало видео, на котором показано уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обломки сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) доработанной украинской ракеты комплекса С-200 упали около города Обнинск в Жуковском районе Калужской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 25 августа, заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию (СВО). Это необходимо для того, чтобы предотвращать террористическую активность киевского режима.

Российские средства ПВО перехватили беспилотник ВСУ над Калужской областью. Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам в России, заявили в Минобороны РФ.

Российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Украинские войска потеряли на Запорожском направлении 110 военнослужащих.

Село Работино в Запорожской области полностью разрушено из-за боевых действий, заявил временно исполняющий главы региона Евгений Балицкий.

Военно-морской флот (ВМФ) РФ в ночь на пятницу, 25 августа, нанес удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских войск.

Воздушно-космические силы Российской Федерации и система противовоздушной обороны за сутки уничтожили два самолета Су-25 ВСУ.