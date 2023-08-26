Чихнул и умер: почему случаются внезапные смерти у молодых людей

Терапевт Иоланта Лялите рассказала о главных признаках аневризмы мозга Фото: Shutterstock

Геморрагические инсульты – кровоизлияния в мозг – это одна из наиболее частых причин смерти от неинфекционных причин у молодых (ДТП и инфекции стоят особняком). И они могут быть совсем не связаны с образом жизни, питанием, вредными привычками. Связаны они с особенностями строения сосудов в головном мозге. И конкретно – с аневризмами.

- Инсульты молодеют, и это уже, к сожалению, тенденция. Но когда речь идёт о внезапной сосудистой катастрофе у молодого человека, вероятнее всего имеет место геморрагический инсульт. Самая частая причина непредсказуема и опасна - это разрыв аневризмы. Обычно геморрагические инсульты нельзя связать с определенной профессией, - объясняет практикующий врач-терапевт, автор книги «У меня есть сердце» издательства «Комсомольская правда» Иоланта Лялите.

О необычном случае инсульта рассказала в блоге доктора одна из подписчиц: «На школьном собрании умерла мама одного из учеников: сдержалась, чтобы не чихнуть громко. Как бы чихнула в себя. И мгновенно умерла…»

- Скорее всего, речь идет о субарахноидальном кровоизлиянии – одном из видом инсультов, - поясняет доктор Лялите. – Увы, тут сошлись все признаки: относительно молодой возраст, относительно хорошее самочувствие (согласитесь, редко кто пойдет на собрание, если плохо себя чувствует), спровоцировало инсульт минимальное напряжение. И мгновенная смерть… Конечно, виновато тут не чихание. Виновата разорвавшаяся аневризма. Аневризма – это перерастянувшийся участок сосуда. И он очень тонкий. Спровоцировать разрыв может что угодно – например, вы споткнулись, когда бежали за автобусом, не упали, просто напряглись, испугались. Но аневризме этого хватило. В 10% случаев смерть действительно мгновенная. В других случаях, как и при любом инсульте, счет идет на минуты.

Так, например, аневризма была у Андрея Миронова, она погубила мгновенно - на спектакле. А вот актрису Эмилию Кларк удалось спасти: в 2011 году во время съемок сериалов «Игры престолов» у нее разорвалась аневризма, что спровоцировало инсульт. Но тогда актрисе удалось помочь. Через два года история повторилась. Оказывается, аневризмы в мозге было две.

ГЛАВНОЕ ПРО АНЕВРИЗМУ СОСУДОВ МОЗГА

1. Аневризма есть у 3% людей.

2. Чаще всего, она наследственная.

Если у родных были инсульты, связанные с аневризмой, есть смысл провериться. Также есть опасность образования аневризмы, если диагностирован поликистоз почек.

3. Увидеть ее можно на магнито-резонансной ангиографии (МРТ сосудов головного мозга).

Можно и на КТ, но тогда нужно вводить контрастное вещество.

4. Гипертония и курение в разы увеличивают риск разрыва аневризмы.

5. Красный флаг: резкая головная боль.

Такая, которую вы раньше никогда не испытывали. Некоторые описывают ее, «как молотком по голове».

Собственно, резкая головная боль - это «флаг» для любого инсульта. Если у вас резкая приступообразная боль, да еще и с тошнотой, рвотой, спутанность сознания, нужно срочно ехать в больницу или вызывать «скорую».

«Иногда аневризма может начать «подтекать». Это сигналит кратковременным спазмом, а потом боль проходит. Но аневризма уже надорвалась, а это опасно», - предупреждает Иоланта Лялите.

6. Обычно аневризма никак не дает о себе знать, но если она слишком разрослась, то может давить на соседние отделы мозга.

Например, внезапно ухудшится зрение. Или даже возникнет косоглазие.

7. Вылечить аневризму нельзя. Но можно «обезвредить», если она серьезно угрожает здоровью.

Обычно врачи предпочитают не вмешиваться, видя небольшую аневризму. Все-таки операция на сосудах мозга сопряжены с определенными рисками.

Но если стенка слишком истончена, есть риск разрыва, то проводится хирургическое вмешательство. Аневризму могут изолировать от основного сосуда, надев клипсу на шейку. Или же эмболизировать. Для этого вводят специальную спираль, заполняя аневризму, как бы отключая ее от кровотока. Это эндоскопическая операция, то есть малоинвазивная.