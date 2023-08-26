56-летняя Рената Литвинова в купальнике показала себя без макияжа

Рената Литвинова. Фото: соцсети.

Рената Литвинова покинула Россию весной 2022 года. Актриса поселилась в Париже, где у нее есть квартира. С тех пор Рената перебивается случайными заработками, например, играет моноспектакль «Кактус». В остальное время актриса мается в Европе без дела, поскольку обеспечивать ее ролями в кино и в театре никто не спешит. Устав от безделья, актриса решила отправиться в отпуск.

В соцсетях 56-летняя Рената опубликовала снимок, на котором она позирует в купальнике. Актриса снялась без макияжа, решив поделиться с поклонниками честным фото. Влажные волосы она уложила назад, образ дополнили серьги с голубыми камнями.

Актриса снялась без макияжа, решив поделиться с поклонниками честным фото. Фото: соцсети.

Недавно фотосессия актрисы появилась в журнале «Acumen Magazine». В интервью изданию Рената призналась, что, в отличие от России, на Западе она никто, и ее здесь мало кто знает.

«Я сейчас та самая никто, но вскоре буду чрезвычайно важна для людей, которые меня узнают. Либо плюс, либо минус, а вот равнодушие мне неведомо. Я никто, кто превратится в нечто. Начиная жизнь заново, чувствую себя опять молодой, все открываю вновь», - сообщила артистка.

Вместе с Литвиновой во Францию уехала ее подруга - певица Земфира (признана в России иноагентом). За рубежом живет и единственная дочь актрисы Ульяна. В 2001 году Рената родила ее от бизнесмена Леонида Добровского, с которым рассталась через шесть лет. Актриса всегда говорила, что мечтает, чтобы дочь училась не в России, а за границей. Литвинова критиковала российскую систему образования и уверяла, что только в Европе ее наследница сможет получить достойные знания. Когда девочке исполнилось 14 лет, актриса забрала ее из московской школы и отправила учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами.

Закончив школу, Ульяна переехала в Бельгию и поступила в Королевскую академию изящных искусств Антверпена учиться на дизайнера одежды. Стоимость учебы в академии составляла 7500$ в год (600 тысяч рублей). Сейчас дочь Литвиновой закончила образование и пробует себя в бизнесе.