Обострение ситуации в Нигере: Вооруженные силы страны приведены в состояние максимальной готовности

Ситуация в Нигере остается напряженной Фото: EAST NEWS

Вооруженные силы африканского Нигера приведены в состояние максимальной готовности. Приказ об этом отдал глава штаба обороны страны.

Одновременно послу Франции предписано покинуть Нигер в течение 48 часов после того, как он отказался встретиться с главой МИД этой страны. Также в сообщении нигерского внешнеполитического ведомства говорится, что высылке посла способствовали «некоторые действия французского правительства, противоречащие интересам Нигера».

В МИД Франции подтвердили, что «просьба путчистов принята к сведению», заявив, что «полномочия высылать посла есть только у законно избранных властей Нигера».

Ранее сообщалось, что правительство мятежников потребовала отъезда на родину еще и послов ФРГ, США и Нигерии. В Сети даже циркулировали письменные ноты МИД Нигера, потребовавшие высылки из Ниамея глав ряда иностранных диппредставительств. Но затем эта информация была опровергнута.

Нигер, бывший в прошлом французской колонией, - одна из самых бедных стран мира, а также одна из наименее урбанизированных. Важной отраслью ее экономики является добыча урана.

В конце июля военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума. Мятежники закрыли границы и объявили комендантский час. Новым лидером провозгласил себя командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани. Переворот осудили многие государства мира, включая ближайших соседей Нигера.