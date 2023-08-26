Глава Приморья Кожемяко: Начало учебного года у нас тайфун задержит, но ненадолго

Наводнения в Приморье случаются довольно часто Фото: REUTERS

В Приморье введён режим ЧС (чрезвычайной ситуации). По предварительным данным, ливни, которые бушуют в крае уже вторую неделю, нанесли ущерб более чем на 7 миллиардов рублей.

Эту тему я обсудил с руководителем региона Олегом Кожемяко.

- Олег Николаевич, все переживают за вас. Что даст Приморью и России федеральный уровень ЧС?

- Речь идёт, прежде всего, о более высоком уровне реагирования на сложившуюся обстановку. И это, конечно же, позволит нам в более оперативном порядке, чем было до этого, получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую, для ликвидации последствий стихийного бедствия.

- На что конкретно пойдут эти деньги?

- Прежде всего - на компенсацию части тех затрат, которые мы понесем при возмещении ущерба жителям края. Это - капитальный ремонт жилья и объектов соукультбыта, восстановлению дорог…

- Я знаю, вы постоянно - в гуще событий, все время встречаетесь с людьми… Как обстановка сейчас там у вас?

- Во-первых, конечно, люди были в растерянности. Когда затоплены дома, ты потерял имущество, где-то у кого-то под водой оказались машины, гаражи. И это не может не вызвать чувства отчаяния, это беда. Но сейчас, когда начали уже работать комиссии по оценке ущерба, наши жители несколько поуспокоились. Уже пошли первые выплаты из краевого бюджета. Далее приморцы начнут получать деньги на капитальный ремонт… Это уже - реальная работа. Ну, а быть там, среди людей, координировать действия органов исполнительной власти муниципального уровня, где-то объяснять людям их права, - это наша задача. И по-другому тут быть не может. Кстати, наводнения в Приморье случаются довольно часто. И мы никогда не оставляем людей в беде.

- А ведь скоро - начало учебного года.

- Мы, разумеется, поможем всем детям собраться в школу. Муниципальные органы власти это берут на себя.

- То есть учебный год из-за тайфунов не отменяется?

- Нет, учебный год вообще не отменяется. Есть предложение со стороны родителей передвинуть начало занятий, потому что у детей и родителей в августе, да и в июле, не было возможности нормально отдохнуть. И, если погода будет благоприятствовать, если это решение «устоится», согласованное с родительскими комитетами, с директорами школ, - то почему бы и нет? Начало учебного года у нас тайфун задержит, но - ненадолго.

- Как федеральный центр – помогает, звонит, вникает?

- Москва, центр - всегда рядом. Я разговаривал со всеми руководителями по этой нашей ситуации, с руководителями государства. А помощь отовсюду идет. И даже - не только от россиян, наших земляков и жителей нашей страны, но и белорусский народ оказывает нам поддержку, и Туркмения прислала гуманитарные грузы, за что им огромная благодарность.

- А Владимир Владимирович Путин, когда вам звонил, что сказал?

- Он сказал: будем помогать. Президент уже дал все необходимые в таких соучаях поручения. И мы ощущаем эту помощь и поддержку всестороннюю.

- Спасибо огромное. Мы все переживаем и молимся за вас. И надеемся, что у вас все будет хорошо. И спасибо всему Приморью за буксир «Владимир Сунгоркин».

- Спасибо вам за поддержку, она очень важна и нужна. Особенно в это время…

КСТАТИ

Как сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, в пятницу, 25 августа, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Рассмотрен вопрос отнесения ситуации, связанной с комплексом неблагоприятных погодных явлений, к ЧС федерального уровня в Приморском крае. Это позволит оперативно осуществить компенсационные выплаты населению, принять меры по скорейшей ликвидации последствий тайфуна и проведению восстановительных работ».