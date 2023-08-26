В Ясной Поляне откроют Школу кинокритики

В Ясной Поляне проведут Школу кинокритики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Раньше в Ясной Поляне четыре раза проводили Школу литературной критики. Теперь отважились на эксперимент - проведут Школу кинокритики. Научиться писать осмысленные рецензии на фильмы и сериалы можно будет с 19 по 23 октября этого года (да, всего за пять дней). Причем это будет бесплатно. Более того, оплатят проезд, проживание и питание. Но, чтобы попасть в этот кинокритический Хогвартс, нужно будет пройти отбор: в Школе будет всего 21 «ученик».

Все участники должны быть старше 18 лет. Чтобы пройти конкурс, им необходимо оформить заявку (см. ссылку ниже). Ответить на вопрос «Почему вам кажется важным принять участие в школе кинокритики?» И приложить несколько образцов своих кинокритических текстов. А еще - написать и прислать небольшую рецензию на фильм братьев Тавиани «И свет во тьме светит» (1990), снятый по мотивам повести Льва Толстого «Отец Сергий».

Практическую работу в Школе проведут Егор Москвитин (кинокритик, обозреватель «Правил жизни», автор множества ведущих российских изданий, программный директор сразу нескольких кинофестивалей), Никита Карцев (главный редактор журнала «Искусство кино»), Иван Кудрявцев (киножурналист, автор и ведущий программы «Индустрия кино», председатель отборочной комиссии ММКФ), Всеволод Коршунов (сценарист, редактор, киновед, куратор курсов «История кино», «Современное кино» и «Практическая кинокритика» в Московской школе кино, доцент ВГИКа), Вячеслав Марусенков (кинодраматург, декан сценарно-киноведческого факультета ВГИКа).

Ссылка, по которой можно оформить заявку на участие в Школе кинокритики - здесь.