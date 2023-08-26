Что привело к конфликту на Украине и кто толкает планету к угрозе третьей мировой: Главное из заявлений Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев дал большое интервью. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев накануне 15-летия признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии дал большое эксклюзивное интервью RT и ТАСС, в котором ответил на вопросы и нашей недавней истории и сегодняшних дней.

Что сказал Медведев о:

СОБЫТИЯХ 2008-ГО ГОДА, РОЛИ США И СААКАШВИЛИ

- В политической жизни все так устроено, что финальное решение принимает первое лицо и на нем лежит ответственность. Со стороны Грузии под номером один именно он (Саакашвили) принимал решение о начале агрессии… Даже при понимании роли США, провокаций это в конечном счете решение одного лица - руководителя государства. Поэтому здесь из песни слова не выкинешь.

- Саакашвили — дурачок, который купился на всю эту историю, человек с раздутым самомнением, которое в конечном счёте превратило его в политический труп. Но то, что он психопат, человек, который имел неуравновешенную психику, который принимал во время конфликта стимуляторы (не знаю, что он нюхал, курил, галстуки жевал, было видно, что он нестабилен психически), это тоже сказалось на том, что произошло. Но отвечают он и грузинское руководство того периода.

- США сыграли свою извечную роль — роль провокатора. Они с успехом исполняют эту роль, особенно когда речь идёт о других странах и континентах. Что они делали в тот период? Сначала они всячески заманивали Саакашвили, я прекрасно помню, как Джордж Буш сказал, что Саакашвили — очень хороший парень

- США методично вели дело к конфликту на наших границах, всячески окормляли группу людей, которые в тот период проводили этот курс во главе с Саакашвили. Непосредственно перед конфликтом у него было несколько американских делегаций, включая, если я не ошибаюсь, Кондолизу Райс. По всей вероятности, ему сказали: «Ты не волнуйся, в России произошла смена руководителей и масса других факторов, ничего тебе за это не будет». И он на всех парах устремился к этой провокации

- Они потом начали отгребать, изображать хорошую мину при плохой игре. Я помню свой разговор с тем же самым Джорджем Бушем, как раз через несколько дней после начала конфликта. Не знаю, где он был в тот момент — или в Америке, или на Олимпийских играх. Но сам факт, что, когда он звонил, он сказал: "Имей в виду, что на территории Грузии находятся наши военные специалисты, они могут пострадать". Я говорю: "Это ваша личная неприятность, если ты их там оставил, теперь не на что обижаться". Вот такой был разговор буквально через несколько дней после начала конфликта

О РОЛИ РОССИИ В КОНФЛИКТЕ 2008-ГО ГОДА

- Самое главное, что мы предотвратили дальнейшую гибель людей. Это самое главное, что может быть в любой ситуации военного характера. И если бы мы не сделали этого, не было бы военного ответа, то там бы продолжались резня, убийства

- Россия не могла это оставить без расплаты, это очевидно. Главное - это предотвращение дальнейших жертв, это самое важное. И установление прочного мира. С тех пор на территории Южной Осетии и Абхазии прочный мир, который обеспечивает РФ

- Другого варианта ответа в этот период уже не осталось. Я имею в виду военный ответ. Если говорить о том, кто отговаривал - этот вопрос не стоял. Потому что между нападением, которое предприняла грузинская сторона, и принятием мною решения как верховным главнокомандующим прошло буквально несколько часов. И никаких специальных консультаций на эту тему не проводилось. Есть агрессия, и есть ответ нашей стороны. Если бы медлили, то последствия были бы совершенно другими, и тогда военные действия продолжались бы гораздо дольше, несмотря на то, что военная машина Грузии была несопоставима с военной машиной РФ.

- Что же касается тех действий, которые были предприняты в августе 2008 года, на мой взгляд, они были необходимыми и достаточными, потому что мы, с одной стороны, врезали агрессору, навели порядок, в конечном счете политическое руководство в этой стране сменилось, а, с другой стороны, не вошли в стадию полной конфронтации с остальным миром.

Зампред Совбеза России в большом интервью рассказал о ходе и последствиях конфликта с Грузией в 2008 году. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

ОБ УРОКАХ, КОТОРЫЕ ИЗВЛЕКЛИ СТОРОНЫ ИЗ ЭТОГО КОНФЛИКТА

- Даже тот относительно небольшой и короткий конфликт показал не только наши возможности, но и наши слабые места. Это был мощный побудительный момент, который нам позволил в известной степени переосмыслить всю военную стратегию. Так что это однозначно пригодилось.

- Я скажу прямо, если бы они их [сигналы России странам НАТО] услышали, было бы лучше, сомнений нет. Во всяком случае, мир бы сегодня не стоял перед угрозой третьей мировой войны. По сути, наши оппоненты активно всех к этому толкают

- Ситуация вокруг Южной Осетии - это пробный шар, пробный камень (для США и Запада в целом), они тогда попытались, по сути, создать такую модель, которая непосредственно бы влияла на приграничную ситуацию рядом с Россией - в известном смысле изолировать нас, создать русофобский анклав, это была проба пера. Неудачная.

- Грузия - маленькая страна, вооруженные силы у них небольшие, хотя американцы ими занимались, но масштаб не тот. А с Украиной совершенно другая ситуация. При том, что они уже были - в том числе, я имею в виду, американцы как наши основные геополитические противники, научены опытом Грузии, поэтому выстраивали линию нападения по различным направлениям, начиная от экономических санкций и заканчивая прямыми поставками наиболее смертоносных видов оружия.

- Мы получили мирную передышку, в течение которой развивались, росли, совершенствовали свои Вооруженные силы, готовились к другим возможным неприятностям.

О РАЗЛИЧИЯХ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ И НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ В США

- В тот период, когда президентом был Барак Обама, прагматизма было больше. Но я напомню, что, когда был грузинский конфликт, президентом был Джордж Буш, это отдельная страница. Когда президентом стал Обама, действительно, возникла напряжённость, связанная с ситуацией на Украине, потом появился Крым, который вернулся в состав России, были введены санкции, но уже в этот период с ним работал Владимир Владимирович. Но факт в том, что... во всяком случае с точки зрения прагматизма — его у Барака Обамы было больше, чем у Байдена. Но, скажем прямо и откровенно - интеллектуальные способности у Обамы повыше, чем у Байдена.

- Байден в украинский конфликт вовлечен ментально, политически и экономически, что помимо интеллектуальных способностей вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины. Это его политический курс, что очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть. И всему этому есть одна причина - глубочайшая вовлеченность семьи Байдена в украинские расклады.

- Байдену как вице-президенту, действительно было поручено Обамой заниматься Украиной. Как он ею позанимался? Во-первых, он постоянно давал дурацкие инструкции украинцам, а во-вторых, он отправил туда своего сынка, для того чтобы он там зарабатывал деньги. И он, в общем, неплохо так поднял, как говорят в нашей стране.

- Столкновение между консервативным республиканским политистеблишментом и либеральным сегментом, носителем которого является Демократическая партия, на самом деле разорвало Америку на части.

- Америка сейчас находится в состоянии внутреннего разлада, Америка конфликтует сама с собой. Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной.

О ТОМ, КОМУ НУЖЕН КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ

- Этот конфликт является экзистенциальным для нашей страны, поскольку стоит выбор — мы будем существовать как большое историческое государство или нас разорвут на части все эти наши противники, все эти шавки, которые бегают вокруг наших основных противников под ногами. Поэтому для нас это выбор существования, именно так к этому конфликту и нужно относиться.

- На этом конфликте кто потерял? Европа, которая лишилась огромного рынка. Ну и мы, конечно, потеряли, тут из песни слов не выкинешь. Кто приобрёл? США. Они всех поставили под свой экономический диктат, они говорят: "Эта отрасль будет так развиваться, а вот эта — вот так, а энергоносители теперь мы вам будем поставлять, в том числе газ". Если раньше европейцы говорили: "Нет, газ, нефть из России дешевле", - то сейчас они даже не чирикают, потому что они находятся в одном хоре вместе с главным дирижером, с США, и поют только то, что им предложит исполнить главный дирижер.

- США зарабатывают, Европа теряет, весь мир находится в напряжении. Если ситуацию рассматривать в этой проекции, то в известной степени это превращает подобного рода конфликт в конфликт планетарного масштаба, конфликт миров, экзистенциальный конфликт и для всей планеты, о чëм сейчас говорят многие политологи и политические деятели.

- Они с удовольствием тратят эти миллиарды долларов, которые Байден выбивает из конгресса и по которым сейчас идут вялые дебаты. Всё равно деньги идут. Это сотни миллиардов долларов. Хоть это и деньги, вынутые из американского бюджета, о чём говорят его оппоненты, но, с другой стороны, американские компании зарабатывают, американский ВПК развивается, он набит заказами. Их солдаты не умирают — значит, умирают в совершенно другом месте. Им их совершенно не жалко. И война до последнего украинца их нисколько не пугает.

- США, безусловно, попытаются разжечь конфликты ещё в очень многих местах. Вся история США XX—XXI веков — это бесконечное участие американцев в конфликтах для достижения собственных целей. Они преследуют весьма практичные цели, идёт война, вооружённый конфликт, гибнут люди, американцы зарабатывают, потому что они сумели поменять вектор экономического развития.