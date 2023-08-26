Экс-глава Южной Осетии: за независимость я выпил не отрываясь пять литров вина

Эдуард Кокойты с трехлитровой чашей вина. Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Узаков.

- Эдуард Джабеевич, сегодня Президент Российской Федерации поздравил глав Абхазии и Южной Осетии с 15-летием независимости республик. Там такие поразительные слова. В частности, Владимир Путин выразил надежду, что «Россия, Южная Осетия и Абхазия продолжат общий путь по крепкому сотрудничеству, взаимопомощи и отстаиванию совместных интересов на международной арене». Очень хорошие слова. А вы помните хорошо тот день 15 лет назад в Кремле, вы подписывали?

- Я прекрасно помню этот день и все, что предшествовало этому дню 15 лет тому назад. И сегодня, вспоминая все это, хочется сказать огромное спасибо всем депутатам и сенаторам Федерального Собрания России. Тогда обе палаты парламента единогласно проголосовали за обращение к президенту Российской Федерации о признании Южной Осетии и Абхазии. Ни одного голоса против, ни одного воздержавшегося. Я глубоко признателен всем тем людям, которые тогда принимали это судьбоносное решение. И, конечно, помню, в деталях хотел бы освежить воспоминания, помню прекрасно и нашу реакцию с Сергеем Васильевичем Багапшем. (Глава Абхазии. - А.Г.) Мы понимали, какую большую, высокую ответственность принял тогда Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, согласившись с идеей парламента признать наши республики. И это - в то время, когда против России ополчились Соединенные Штаты, ряд стран Европы, НАТО. И тогда столь мощная политическая воля России, по сути, означала конец однополярному миру. И сегодня, отмечая наше славное 15-летие (а мы празднуем эту дату вместе с братскими народами России и Абхазии), хотел бы ещё раз заявить: безусловно, мы безмерно благодарны руководству Российской Федерации, лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Владимиру Владимировичу Путину… За то, что мы, фактически сегодня, - больше, чем просто давние добрые соседи. Не было бы их вот такой решительной воли, их стойкости, не было бы вот этого русского стержня, - не свершилось было бы признания и Южной Осетии и Абхазии.

- Скажите, а правда, что - когда в Кремле подписывали эти замечательные, судьбоносные решения, Южная Осетия получила признание России… на 30 секунд раньше, чем Абхазия?

- (улыбается) Саша, ну, это мы с Сергеем Васильевичем Багапшем так немного шутили, это отмечали. Наверное, от радости. Даже когда вот нас признали, я охрану спросил: а кого раньше позвали подписывать документы? Мне мои ребята - а у них были слёзы на глазах - говорят: нас, Южную Осетию. Я говорю: мы на 30 секунд старше, чем наши абхазские братья.

- И еще… Когда 15 лет назад мы в «Комсомолке» поздравляли Южную Осетию и Абхазии с этим событием, в числе других было и такое фото – Эдуард Кокойты на митинге в Цхинвале с кувшином вина. Вы тогда сказали, что выпили… пять литров за раз. Это правда?

- Вы знаете, это был мой обет и мое слово старейшинам фамилий Кокойты. Однажды, на Рождество, Святой Богородицы, я поклялся, что с сегодняшнего дня ни грамма не выпью - до тех пор, пока не добьюсь мира и независимости для своего народа, для своей республики. И этот зарок, это слово, которое дал старейшинам, я выполнил. Для меня это было очень серьезным испытанием. И тогда у меня было это чувство, и сегодня оно меня переполняет - я очень признателен и благодарен всем. Я бы сегодня обнял каждого гражданина Южной Осетии, каждого жителя Цхинвала, которые в трудную пору не сбежали, которые до конца боролись за Победу и независимость.

- Так сколько в той чаше было литров вина, в кувшине этом? Правда, что пять литров вы за раз выпили?

- Там, честно говоря, четыре с чем-то было, никто не мерил. Просто взяли, чаша была большая, в чаше помещалось пять литров.

- И вы пять литров все выпили?

- Да. Я же даже перевернул чашу и показал потом всем - пустую.

- Пять литров за независимость Южной Осетии!

- Да.

- Класс!

- Когда на тебя смотрит твой народ, когда ты благодарен этому народу, ты не пять литров выпьешь, ты Кавказский хребет перевернешь. Так что у меня стимул был – это мой народ, который смотрел на меня. И перед народом это нужно было выполнить.