Филипп Киркоров признался, что влюблен: "У меня полная семья"

Фото: личный архив Филиппа Киркорова

Отдохнув с семьей в Греции, Филипп Киркоров «дал шика» в Сочи. Новые костюмы (каждый по цене столичной однушки) и битковой аншлаг ждали фанатов короля эстрады в зале «Фестивальный».

Фото: личный архив Филиппа Киркорова

По словам промоутеров, билеты на шоу короля эстрады были проданы ещё за месяц до концерта. Плюс артист обозначил новый рекорд по количеству шоу в зале «Фестивальный». На счету у Филиппа 151 сольный концерт на этой легендарной площадке.

Фото: личный архив Филиппа Киркорова

Фанаты артиста обсуждали его новые атлетичные формы и дорогущие костюмы.

Некоторые из образов Киркорова, как оказалось, с большой личной историей.

- Эту накидку мне подарила Далида, когда мы были у нее дома в Париже. Мне тогда было 18 лет, - выпорхнув на сцену в розовых перьях, признался артист. - Мы с папой оказались благодаря Шарлю Азнавару в гостях у Далиды. Папа рассказал Азнавуру, что я хочу стать известным артистом, Далида услышала их разговор, заинтересовалась и повела меня в свой гардероб, - вспоминает Киркоров. - Чего только не было в ее гардеробе! Но больше всего у меня загорелся глаз, когда я увидел розовую накидку. Далида заметила мой интерес и подарила мне ее: «Бери! Пусть принесёт тебе удачу. Я все равно больше одного раза костюмы не надеваю!»

Фото: личный архив Филиппа Киркорова

И вот, накидка лежала у меня дома много-много лет и дождалась своего часа. Когда надеваю ее, чувствую, как перевоплощаюсь. Нет, не в Далиду, но что-то новое во мне оживает! - делился с поклонниками Филипп.

Но делился Киркоров в этот вечер не только публичным, но и личным.

Как выяснилось, Филипп влюблён и уже 9 месяцев живет со своей любовью под одной крышей.

- Я сегодня понимаю, как разделить свою любовь с вами и свою любовь с близкими.

И порой так не хочется уходить из дома, улетать на гастроли, потому что все сегодня у меня привязано к дому: и дети, и семья. Все сейчас в моей жизни сложилось. У меня никогда не было семьи… И вот уже 9 месяцев у меня полная семья. Не важно как, не важно с кем. Важно, что семья. Важно, что любовь, - признался поклонникам Филипп Киркоров.