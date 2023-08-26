На Украине объявили о новой волне мобилизации

Украину ждет новая волна мобилизации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украину ждет новая волна мобилизации. Причем, настолько мощная, что равной ей еще не было. О ней недавно, загадочно усмехаясь, иносказательно выразился президент Зеленский, известив, что военные просят, совсем, как та барышня - "легли и просють". О ней рассказал и экс-ветеринар и бывший бандит, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

- Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это еще не значит, что это будет выходить за те пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года, - заявил Данилов. - Мобилизация происходит спокойно и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных Сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни на один месяц не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач.

Выходить не выходили, но не было такой нужды, а сейчас появилась. По сведениям из Киева, сейчас военкоматы Украины поставляют в среднем в ВСУ 7-9 тысяч мобилизованных в месяц, что не позволяет даже компенсировать потери. То есть, фактически количество украинских военнослужащих понемногу уменьшается.

Но, как мы уже писали, недавно на польско-украинской границе в секретном месте, как узнала английская газета The Guardian, прошел секретный же "военный совет" с участием главкома ВСУ Залужного и командования НАТО (не штафирок, а военных), на котором обсуждалось, что ВСУ делать дальше: зимой и после нее.

И первые результаты этого "совета" заключаются в том, что офис президента Украины принял к исполнению поставленную перед ним задачу – набрать к весенней кампании, которую уже начал планировать Залужный, 200-300 тысяч человек свежего "пушечного мяса".

Именно этим вызвана проходящая сейчас кампания по проверкам военкоматов и врачебных комиссий, отзыву выданных "липовых" медицинских заключений об освобождении от службы. По словам осведомленных источников, придется перелопатить десятки тысяч таких документов, вот только до большинства их обладателей дотянуться у военкоматов Украины руки коротки. Потому что, получив справки об освобождении, они, не будь дураки, постарались в кратчайшие сроки надолго покинуть пределы "ридной Батькивщины". А при нынешних новостях из нее они и в Европе постараются забиться в какой-нибудь уголок потемнее.

Украинские власти перестали стесняться уже самых последних сдерживающих рамок, а вот американские никогда их и не замечали.

- То, что мы тратим сумму, эквивалентную примерно 5% нашего оборонного бюджета, а на самом деле, даже меньше 5% ежегодного оборонного бюджета, на помощь украинцам - это лучшее вложение в оборону нашей страны за всю историю, - разоткровенничался сенатор США Митт Ромни. - У нас нет человеческих потерь на Украине, а украинцы героически сражаются против России, ядерное оружие которой нацелено на нас. Таким образом, мы сокращаем и разрушаем российскую армию за очень незначительную сумму, по сравнению с тем, что тратим на другие оборонные статьи. Слабая Россия - это хорошо. Это лучшее, что можно сделать для Америки - убедиться, что люди с нацеленным на нас ядерным оружием становятся всё слабее.

Оставим его в святом для американца заблуждении, что от действий США Россия становится слабее. Тут каждый может думать все, что ему угодно, и находиться в своем заблуждении, пока не уткнется мордой лица в реальность.

Но насколько откровенен в своем цинизме стервец-парламентарий США! Насколько прямо он объявляет, что украинцы для Вашингтона – это всего лишь очень дешевое, самое дешевое пушечное мясо, которое американцы только могли найти на планете. Всего 5% от американского военного бюджета, даже меньше – и все украинцы проданы Зеленским на мясопереработку. А в живом пока еще весе это, похоже, самое дешевое мясо на планете.

Но украинцы схавают и это циничное оскорбление и отношение к ним, которое еще хуже, чем к куску голяшки на прилавке мясной лавки.