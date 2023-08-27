Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 27 августа 2023 года: В Киеве опешили от решения Польши, а министр обороны незалежной ставит на кон свою должность

Министр обороны Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗА ЧТО СИДИШЬ? – ЗА "ГУМАНИТАРКУ"

По всей видимости, уголовные дела, связанные с преступлениями вокруг гуманитарной помощи, вскоре выйдут в Незалежной на первую позицию и перекроют количество таких же дел за "сепаратизм". Их на Украине возбуждено уже около тысячи. И почти во всех "номинациях" столичный Киев в числе лидеров. Самая популярная статья УК — незаконное использование гуманитарной помощи - 684 уголовных производства. По регионам больше всего дел возбуждено: в Киеве – 92, Львовской области – 61, Днепропетровской – 43, Хмельницкой – 40, Харьковской – 32 и Кировоградской областях – 30. За "мошенничество" с гуманитарной помощью открыто 61 уголовное производство. Больше всего в Киеве – 10, Запорожской – 10, Полтавской – 8, Житомирской – 9, Тернопольской и Харьковской областях – по 4. А вот за присвоение, растрату имущества с использованием служебного положения открыто 36 дел. Здесь в лидерах Запорожская и Полтавская области – по 7, во Львовской – 4, а в Сумской области и Киеве – всего по 3.

Почему-то напоминает статистику украинцев-прапорщиков на должностях начальников складов в Советской армии.

МЕДЕВЕДЕВ ОЦЕНИЛ ДЕМОКРАТОВ И РЕСПУБЛИКАНЦЕВ В США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал обширное и эксклюзивное интервью RT и ТАСС в связи с событиями 15-летней давности в Южной Осетии и Грузии, в котором коснулся и нынешней ситуации. Мы уже подробно писали об этом, но небезынтересна оценка, которую Медведев дал состоянию нынешнего политикума Америки.

- Демократический лагерь во всём поддерживает своего президента, несмотря на то, что он в состоянии прогрессирующей деменции, а консервативный республиканский лагерь активно оттаптывается на этой теме, активно показывает всё неприглядное состояние дел, - разложил Медведев все по полочкам. - Очевидно, что здесь все преследуют свои интересы, очевидно, что и Республиканская партия в значительной мере настроена антироссийски, но тем не менее там прагматиков больше.

Прагматиков больше у республиканцев, а "дементоров" – у демократов.

КИЕВ ОСУДИЛ СВОИХ СОЮЗНИКОВ

В МИД Украины осудили заявление министра сельского хозяйства Польши Телуса за его слова о продлении запрета на импорт украинского зерна. Напомним, пан Телус объявил, что Польша, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия намереваются продлить запрет на импорт и после 15 сентября - до конца года.

- Считаем категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии, - говорится в заявлении ведомства пана Дмитро Кулебы. - Вызывают полное непонимание и намерения добавить в список запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции.

Украинские дипломаты оказались настолько ошарашены, что даже вспомнили, казалось бы, давно забытые термины и призвали найти "сбалансированное решение на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации".

Как прижмет, так и "здрассти" с "пожалуйста" начнут говорить.

ТРАМП СНОВА ВСПОМНИЛ ПРО УКРАИНУ

Дональд Трамп вновь заявил, что он мог бы быстро закончить конфликт на Украине и намерен сделать это по приходу к власти.

- Президент (США) должен работать, он должен вытащить нас из опосредованного конфликта с Россией в Украине. Это можно сделать, это не так уж трудно. Конечно, Байден не способен этого сделать, поскольку он некомпетентен, но этот конфликт должен закончиться немедленно, - заявил Дональд. - Не ради той или иной стороны, а просто потому, что сотни и тысячи людей гибнут. Представьте, что вы сидите в своей квартире, и вдруг в дом влетают ракеты, и всё рушится. И не важно, это русские, или это украинцы, это должно прекратиться. И остановиться - это довольно просто.

Если бы я был президентом, этот конфликт не начался бы, – размечтался Трамп в Х-эфире у экс-журналиста Fox News Такера Карлсона.

С самонадеянностью американцев до недавних пор могло соперничать только их же невежество. Но теперь в последнем им успешно составляют конкуренцию европейцы и украинцы.

БОЛЬШЕ ТРЕТИ БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ – МУЖИКИ (ПО ПОЛОВЫМ ПРИЗНАКАМ)

Замдиректора Института демографии НАН Украины Александр Гладун рассказал, что, по его данным, среди всех, кто уехал с Украины, около 35% – мужчины.

Как подсчитал Гладун, всего за границу выехали около 5 млн человек (без учета выехавших в Россию).

- Около 2/3 – это женщины, и 1/3 – мужчины. Это около 35%. Причем дети до 18 лет – это 17%. И еще 17% – это с 18 до 64 лет. Где-то 5% или даже меньше – мужчины пенсионного возраста, – поделился демограф.

По крайней мере, после всех объявленных Зеленским волн мобилизации хоть эти мужчины останутся живы.

СТАВКА НА ПАРИ – КРЕСЛО МИНИСТРА

Министр обороны Алексей Резников на фоне обвинений его ведомства в закупке летних курток вместо зимних предложил пари, которое может войти в историю. Он пообещал уйти со своей нынешней должности, если информация СМИ о куртках для ВСУ окажется правдой. Если же это не так, то нардеп Анастасия Радина (глава Комитета антикорупционной политики) должна сдать мандат, а журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, который и поднял тему с коррупцией при закупке курток - на 3 года уйти из журналистики.

Арбитрами пари Резников пригласил стать Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики. Редакции ряда украинских изданий приглашены быть наблюдателями.

С учетом резко возросших слухов об отставке Резникова с поста министра обороны, можно сказать, что при любом исходе он ничего не теряет. Зато сможет с гордостью сказать: "Не выгнали, а слово дал и сам ушел".

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ И СТУДЕНТАМ –СЕМИНАРИСТАМ ЗАПРЕТИЛИ ПРОХОД В ЛАВРУ

Министерство культуры Украины (что само по себе уже является оксюмороном) запретило преподавателям, студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться в Киево-Печерской Лавре. Сообщил об этом Телеграм-канал УПЦ.

В сообщении говорится, что Минкульт направил в адрес академии и семинарии письма, в которых содержится информация, что статус преподавателей, студентов и сотрудников Киевских духовных школ определяется как посетителей Лавры, а потому им запрещен доступ на территорию монастыря и корпусов Академии.

Хоть "удаленку" пока не запретили. А эти могли бы.

КАЯ КАЛЛАС: "ФИГВАМ", А НЕ ОТСТАВКА

В Эстонии продолжает развиваться скандал, связанный с участием мужа премьер-министра Каи Каллас в фирме, которая осуществляла перевозки в Россию и из нашей страны. Муж Каи Халлик сообщил, что вышел из состава пайщиков фирмы, но сделал это в очень удобное время. За прошедшие полтора года он заработал там свыше 1,5 млн евро, а нынешние перспективы гораздо более скромные. Если в прошлом году Эстонская международная ассоциация автоперевозчиков (ERAA) выдала компании Stark Logistics (экс-компания мужа премьера Эстонии) 245 разрешений на перевозки в Россию, то в этом году фирма смогла получить лишь 60 таких разрешений.

- Все в рамках закона, санкции не нарушали, а моральных оценок мы не даем — оценила ситуацию с мужем Каллас эстонская Полиция безопасности. Спецкомиссия парламента пригласила премьер-министра Каю Каллас для дачи объяснений по факту ведения её мужем бизнеса в России. А сама премьер заявила, что не собирается подавать в отставку, как этого от нее требует оппозиция.

Как говорили в одном замечательном советском фильме: "Это нога – кого надо нога".

НЕ МОГУТ ДАТЬ РОССИИ ПОБЕДИТЬ

Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон практически одновременно выступили с утверждениями, что Запад просто обязан не дать победить России в конфликте на Украине.

- Страны G7 понимали, что боевые действия на Украине "могут затянуться", но мы готовы поддерживать боевые действия сколько угодно , потому что мы не можем и не должны позволить России победить — заявил премьер Канады Трюдо.

- Если сложить всю гражданскую и военную помощь, европейцы помогли в бюджетном и финансовом плане не меньше, чем США - особенно если принять во внимание то, что было фактически доставлено! Но вопрос в следующем: можем ли мы позволить Украине потерпеть поражение, а России – восторжествовать? Ответ: нет, мы не можем, - более пространно, но не менее категорично высказался и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний пообещал еще раз обсудить ситуацию на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, "когда это будет полезно".

Сказал бы прямо: "Когда надо мной в Кремле сжалятся, и Путин поднимет трубку телефона". Было бы хотя бы честнее. А то понты, понты.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В пятницу над Житомирской областью столкнулись два самолёта ВСУ, в результате чего погибли три пилота, в том числе известный украинский летчик с позывным "Джус", который был в числе первых кандидатов для обучения пилотированию Ф-16.

- Министр финансов Финляндии назвала "ужасающими" объем дефицита госбюджета на следующий год в €10 млрд. А вот дефицит бюджета Германии уже вырос почти в 10 раз: с €4,5 млрд в первом полугодии 2022-го до €42,1 млрд в первом полугодии 2023-го. Санкции работают.

- В составе Военно-морских сил Украины сформировали отдельную бригаду для применения морских беспилотников, а во время торжеств по случаю Дня Независимости Зеленский на Софийской площади вручил бригаде боевой флаг.

- Украинское подразделения компании Danone отказалось от использования бренда молочной продукции "Простоквашино": "Переворачиваем страницу "Простоквашино", чтобы открыть путь новому украинскому бренду "Простонаше". Наверное, "Простоквашино" где-то натерло что-то украинской незалежности.