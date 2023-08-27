Военная спецоперация на Украине 27 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 августа 2023 года.

В Белгородской области в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ были ранены четыре жителя поселка Уразово. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. А в поселке Щетиновка Белгородской области украинские боевики убили мирного жителя, когда он косил траву во дворе своего частного дома. Мужчина находился на улице, когда с беспилотника на него сбросили взрывное утройство.

При этом, по словам губернатора Гладкова, на подлете к Белгороду 26 августа средства ПВО сбили беспилотник.

Ранены оказались две мирные жительницы Донецка. Они пострадали во время очередного обстрела со стороны украинских неонацистов Куйбышевского района города.

Также 26 августа российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России отразили три атаки украинских десантно-штурмовых бригад в районе населенного пункта Работино в Запорожье.

Пленный капитан Украины Евгений Низовцев сообщил, что в числе иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть много граждан Грузии и Белоруссии.