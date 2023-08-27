Постаревшая и раздутая: народ обалдел от честных фото Виктории Бони

Пластический хирург показал честное фото постаревшей и опухшей Виктории Бони Фото: СОЦСЕТИ

Виктория Боня угодила в скандал. Блогерша постоянно заявляла, что никогда не делала пластические операции. Более того, она высмеивала неудачную пластику знаменитостей. Однако на днях ее саму разоблачил врач. Дело в том, что воспитанница "Дома-2" решила сделать лисьи глазки и рванула в США к пластическому хирургу звезд, объявив стоимость операции - 250 тысяч долларов. Однако эскулап внезапно разоблачил многочисленные пластические операции Виктории.

Пластический хирург сообщил, что Виктория Боня делала подтяжку лица, которая "не работает". Рассказал эскулап и о блефаропластике блогерши, "которая опустошила ее глаза".

Фото: СОЦСЕТИ

Ко всему прочему он выставил на всеобщее обозрение честное фото Бони. И в кадре ее невозможно узнать. Постаревшая женщина с одутловатым лицом шокировала народ.

Увидев снимки, не смогла молчать заклятая подруга блогерши Алана Мамаева. Она призналась, что "обалдела" от реальных фотографий Бони.

Фото: СОЦСЕТИ

А потом припомнила той курсы самомассажа лица. Пару лет назад Вика активно их продавала. Якобы ее гладкое лицо вылеплено собственными пальчиками, без пластики и прочих вмешательств. Но, как оказалось, Виктория все время использовала фильтры.

"Как-то страшно стареть. История, когда за бартер пришлось выложить все карты. А как же массаж? Оказалось, у нас тут и подтяжка была, и блефаро нижних и верхних. Главное, до последнего врать, что все свое. И да - за операцию она заплатила четверть миллиона долларов. Думаю, если бы она реально платила, мы уже слушали историю про новый курс по массажу", - написала брюнетка.

Теперь поклонники обвиняют оскандалившуюся Боню во вранье. Виктория совсем не женщина с гладкой и нежной кожей.

Фото: СОЦСЕТИ

Как известно, Боня заработала внушительную сумму на продаже марафонов по омоложению. Она рассказывала о чудодейственном эффекте и хвасталась, что в 43 года не имеет ни единой морщинки, ее кожа упругая и светится изнутри.

Фото: СОЦСЕТИ

На деле же оказалось, что у Бони видны многочисленные складки, брыли, пигментация и темные круги. Более того, недавно она унизила Алену Шишкову. "В 29 она выглядела хуже, чем я в свои 39 лет", - сообщала блогерша.