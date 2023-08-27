Похудевшая Надежда Кадышева избавилась от парика и появилась на публике

Надежда Кадышева не меняла свой стиль годами. Пестрые наряды и парик с кудрями стали фирменным образом солистки "Золотого кольца". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надежда Кадышева давно не появлялась на публике. Слухи о том, что она серьезно больна, ходят по Сети уже несколько лет. Сама певица уверяет, что просто переутомилась из-за слишком плотного гастрольного графика, потому, мол, и старается теперь пореже выходить в свет. На днях артистка сфотографировалась с поклонниками после очередного концерта. Ценители таланта 64-летней Надежды Никитичны выложили снимок с ней в соцсетях.

Выглядела Кадышева очень непривычно: без пышной прически и парика, которые всегда были визитной карточкой ее образа. Теперь артистка предпочитает появляться на людях с естественными локонами. Видимо, певица решила, что парик уже не в моде и избавилась от устаревшего аксессуара.

От некогда пестрых нарядов солистки группы «Золотое кольцо» тоже не осталось и следа. На фото Кадышева позирует в простой белой блузке и длинной юбке без вычурного декора, который еще недавно украшал все без исключения костюмы звезды.

На днях артистка сфотографировалась с поклонниками после очередного концерта. Фото: соцсети.

Поклонники в Сети обсуждают похудевшую фигуру артистки. Она явно скинула несколько килограммов. Подписчик желают Надежде Никитичне здоровья и выражают надежду, что резкое похудение звезды не связано с обострением хронический болезней.

Врачи уже не раз спасали певицу и буквально вытаскивали ее с того света. В 30 лет у нее нашли опухоль груди, два года она жила между жизнью и смертью – Надежда была уверена, что умрет от онкологии. Но во время операции диагноз не подтвердился. В следующий раз медики спасли артистку, когда ей было 49 лет: он чуть не умерла от острой тахикардии. Врачи чудом предотвратили инфаркт.

В тяжелые моменты певицу всегда поддерживал ее муж. Со своим супругом и коллегой по ансамблю «Золотое кольцо» Александром Костюком Надежда Кадышева живет уже 40 лет – они поженились в 1983 году. Это редкий пример семейного долголетия в шоу-бизнесе. У пары есть взрослый сын.