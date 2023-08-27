Шахтеры отмечают профессиональный праздник

Уголь в разрезе отгружают в гигантских масштабах – сразу железнодорожными составами Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

27 августа Россия отмечает День шахтера. Накануне генеральный директор компании «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров поздравил коллег с профессиональным праздником.

«СТАБИЛЬНО ВОСТРЕБОВАН»

«Красноярские предприятия второй год подряд празднуют День шахтера с особым настроением, - отметил глава компании. - С начала года мы добыли уже свыше 20 миллионов тонн угля. Это на 18 % больше плановых показателей текущего года и на 10 % больше показателей такого же периода 2022 года. Это говорит о том, что наш уголь стабильно востребован, и это не может не радовать. Я благодарю всех коллег за производительную работу! Заявки потребителей дают уверенность, что в ближайшие месяцы мы будем трудиться так же динамично. К тому же впереди – отопительный сезон, а значит, новые задачи и большая ответственность».

Нынешний праздник ознаменовался еще и тем, что компания впервые с 2017 года проведены межрегиональные конкурсы профмастерства. Они были посвящены не только Дню шахтера, но и преодолению холдингом рубежа добычи в 2 миллиарда тонн.

«Наши сотрудники достойно выступили на конкурсных площадках в Бородино и Хакасии. Поздравляю всех победителей и призеров олимпиады! Вами гордятся ваши предприятия, на вас будут равняться коллеги!» - резюмировал Андрей Федоров.

Среди самых эффективных работников Разреза Бородинский немало молодежи Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

«ВЫРОСЛИ» НА 20 ПРОЦЕНТОВ

Кроме того, на угледобывающих предприятиях компании прошло чествование лидеров «Трудовой вахты» - ежегодного профессионального конкурса, где поощряют самых эффективных сотрудников различных подразделений. В производственные соревнования вступают бригады экскаваторов на добычных и вскрышных работах, машинисты вспомогательной техники и водители автосамосвалов, горные мастера, начальники смен и другие сотрудники предприятий.

«Время бежит неумолимо - 10 лет назад мы проводили здесь торжественное мероприятие по присвоению нашему предприятию имени Михаила Щадова, последнего министра угольной промышленности СССР. Его умения и талант руководителя позволили открытой угледобыче подняться на более высокую ступень по объемам и по развитию. Сегодня мы продолжаем его дело. Руками каждого работника складывается наш успех и только труд делает человека человеком», - поздравил и наградил победителей «Трудовой вахты» управляющий Разреза Бородинский им. М.И. Щадова Николай Лалетин.

При это он добавил, что сотрудники предприятия по праву могут гордиться своими достижениями. В городе Бородино Красноярской области располагается самый большой в стране Бородинский разрез, который в 2016 году первый и единственный из российских предприятий открытой угледобычи отгрузил потребителям один миллиард тонн угля.

«За последние пять лет мы выросли почти на 20% по объемам добычи и производства. С 20 миллионов тонн угледобычи в год мы выходим на 24 миллиона тонн добычи. За последние годы это практически рекордные цифры», - отметил Николай Лалетин.

Николай Лалетин с лучшими горняками Разреза Бородинский Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

БОЛЬНИЦА, ВОДА…

А экономические успехи угольных предприятий напрямую отражаются на благополучии тех населенных пунктов, где они располагаются. Например, обустройство придомовой площадки по улице Ленина, 63 в Бородино стало «пилотным» проектом по расширению функционала придомовых территорий до общегородских общественных пространств. На территории в треть гектара обустроен уютный двор-парк с рябиновой аллеей, игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха со скамейками и беседками. В центре парка установлено светящееся «дерево счастья». Участие в благоустройстве двора-парка стало вкладом компании в тиражирование национального проекта «Жилье и городская среда».

Разрез Бородинский - самый большой угольный разрез в России Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

«Благодаря нашей совместной работе была введена в работу больница, в которую ежегодно СУЭК приобретает оборудование. Регулярно выполняется благоустройство города - предприятие участвует в создании комфортной городской среды. Кроме того, благодаря компании отрабатывается вопрос изменения схемы водоснабжения для повышения качества воды в городе», - сообщил глава города Бородино Александр Веретенников.