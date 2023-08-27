В Кузбассе открыт второй Центр уличного баскетбола

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кемерово открыли новый Центр уличного баскетбола. Спортивная арена распахнула свои двери для местных мальчишек и девчонок и для жителей любых возрастов – вторая в Кузбассе и тринадцатая в России в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ - Детям», который реализуется банком при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) и регионов с 2019 года.

Новый универсальный спортивный объект разместился на бульваре Строителей. Общая площадь спортивного центра составила 2 280 кв.м, игровая поверхность – более 2 000 кв.м. Площадки представлены в двух размерах: 3х3 и 5х5 с универсальной разметкой и трибунами для болельщиков. Помимо баскетбола, в центре можно будет заниматься гимнастикой и работать на уличных тренажерах.

Спортивный центр стал важной частью социальной и спортивной инфраструктуры Кемерово. Доступ на площадку открыт для всех желающих, а посещать ее ежегодно смогут до 250 тысяч человек, без ограничения по возрасту.

Торжественная церемония открытия собрала сотни гостей, в ней приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, первый зампред банка Олег Барыбин, вице-президент - директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, а также президент Российской Федерации Баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко.

Почетным гостем стал Владимир Агабабьян, заслуженный тренер России и главный тренер мужской сборной России по баскетболу 3х3. Его подопечные в 2021 году стали серебряным призерами олимпийских игр в Токио.

- Осознанное отношение к своему здоровью и любовь к спорту – то, что мы стремимся передать будущим поколениям, реализуя и поддерживая масштабные спортивные инициативы во всех регионах нашей страны, - отметил Петр Фрадков.

Проект «ПСБ - Детям» за четыре года с момента своего старта объединил сотни тысяч детей, подростков и взрослых любителей спорта. Ни одна площадке не простаивает, наоборот, они становятся центрами притяжения и точками проведения спортивных соревнований.

Губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что развитие спортивной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в работе команды Кузбасса. Ведь как только спорт появляется в жизни человека, улучшается его здоровье, появляется мотивация двигаться к намеченным целям.

- Уверен, новая площадка станет точкой притяжения для детей и взрослых, профессионалов и любителей, и сможет принять не одно спортивно-развлекательное мероприятие, - заключил Андрей Кириленко.

В день открытия Центра уличного баскетбола был дан старт Всероссийским соревнованиям по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».