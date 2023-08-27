Павел Крашенинников напомнил, что ЧВК больше не могут заключать контракты с судимыми

Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Павел Владимирович, когда была попытка мятежа со стороны «Вагнера» и Евгения Пригожина, мы обсуждали с тобой новые поправки в российское законодательство. Речь шла о том, что отныне запрещено принимать в ЧВК (частные военные компании) судимых. Но тогда это положение вскользь обсуждали. А теперь - основательно цитируют.

- Понятно, что появился повод. А так - да, ты, Александр, прав - был принят закон, где достаточно четко урегулирована ситуация с возможностью брать на службу и отправлять в зону СВО лиц, у которых - проблемы с законом.

- Скорее - с невозможностью - если речь о ЧВК.

- Ну, да.

То есть, частные организации и структуры теперь не имеют право заключать контракты с судимыми, отбывающими срок в заключении…

То есть, сейчас - вот такая правовая ситуация.

- Ты мимоходом сказал: появился повод. Наверное, имеешь в виду гибель Евгения Пригожина - руководителя «Вагнера»?

- Да, я имею в виду как раз вот эту авиакатастрофу.

И, конечно, сейчас опять многие вспоминают, что происходило, что было связано с именем Пригожина.

- А в «Вагнере», примерно, какой процент был судимых, бывших заключенных? У тебя нет таких данных?

- Таких данных нет.

Могу лишь добавить, что в тот же «Вагнер» брали людей

уже со сроками, со вступившим в силу приговорами. (Подследственных, подозреваемых не брали.) И заключался контракт между ЧВК «Вагнер» и соответствующим лицом.

Сейчас, я повторяю, такая ситуация уже исключена.

- И вдогонку - в СМИ - идет еще такая формулировка, тоже со ссылкой на ваш комитет, на ваши проекты. Это о том, что, если человек, бывший в тюрьме, добровольцем ушел на фронт, он искупил, таким образом, свою вину, и судимость с него снимается. Это так будет?

- Да, законодательно предусмотрен перечень оснований на сей счет. Я бы вот ограничился этим. Там их слишком много, обозначенных случаев.

- И все же…

- Например, связанные со смертью, с тяжелым ранением. И так далее.

И это все, слава Богу, урегулировано в законе, это правильно, какая-то определенность и упорядоченность в этих отношениях есть.

И это - всегда плюс, как тем людям, которые проходят службу, так и для государства, естественно.

- И, наверное, награжденные, допустим, Орденом Мужества или медалью «За отвагу», они тоже, считается по Закону, искупили свою вину?

- Да, конечно.

- С них судимость тоже снимается?

- Там целый пакет принимался таких поправок. И это - справедливо.

- Спасибо тебе огромное, Павел Владимирович!