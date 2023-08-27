"Талант - это когда есть о чем сказать": Избранные цитаты Глеба Панфилова

Прощание с режиссером состоится 30 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

26 августа в возрасте 89 лет ушел из жизни режиссер Глеб Панфилов. Восемь месяцев назад он потерял любимую супругу Инну Чурикову, а в мае текущего года стало известно, что Панфилов попал в больницу. Сначала у него диагностировали инсульт, позже случилась пневмония. Врачи делали все возможное, чтобы спасти режиссера, но, увы, чуда не произошло. Прощание с режиссером состоится 30 августа. Место пока не определено. По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище. «КП» скорбит и вспоминает избранные цитаты из интервью* большого мастера.

ПРО ФИЛЬМ «НАЧАЛО»

«Мне тоже очень хотелось, чтобы Паша Строганова (Инна Чурикова) сыграла Жанну Д'Арк. Очень. Но Госкино СССР не хотелось. Мало ли, кто хочет? Подумаешь. Где эти люди, которые не хотели? А Чурикова — это Чурикова, ей памятник делают. Я тогда очень серьезно думал о ее воплощении на экране. Некоторые считают, что Жанна — "ку-ку", что у нее не все в порядке с психикой. Ничего подобного: в основе ее - вот такое необычайное душевное здоровье и расположенность к человеку, к солнцу, ко всему живому миру. В основе - любовь, которой она готова одарить каждого!»

ПРО ФИЛЬМ «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»

«Когда я задумал свой первый фильм «В огне брода нет», то никаких глобально-эпохальных задач себе не ставил. Боже упаси! Меня волновала эта девчонка, Таня Теткина («Дура ты, Теткина. А может — чудо...» — Авт.)...Но субъективные намерения и и объективные результаты часто не совпадают».

ПРО НИКОЛАЯ II

«Я глубоко убежден, что покаяния за расстрел царской семьи среди россиян пока не произошло. Петр I порубал бы им всем головы, утопил бы в крови и остался бы на троне. А это - интеллигент, приличный человек. Он на такое не способен. И пожертвовал собой, семьей...Это тот случай, когда нравственные истины входят в противоречие с требованиями реальной жизни, жестокой и беспощадной! Ну как быть в ситуации Николая II? Отрекаться или рубать головы? Речь идет о политике, а она часто входит в противоречие с нравственными, с христианскими категориями. Отрекшись, заурядный политик Николай II стал недосягаемым в плане нравственном. Он стал, с моей точки зрения, великим. И весь его крестный путь говорит о величии духа, он - стоик. Таким терпением и такой степенью жертвенности обладают только самые выдающиеся люди».

ПРО КАЧЕСТВО КИНО

«Что такое хорошее кино? Это содержательное кино. Сделанное людьми, любящими кино и умеющими его делать. Главное, что делает кино современным, качественным — это содержание и собственный взгляд на предмет. Когда есть о чем, есть что сказать и понимание, как сказать. Это называют талантом. Хороших фильмов всегда мало. И сейчас. Их не может быть много. Мои любимые фильмы? Оригинальным не буду — «Чапаев» (1934): детское восприятие, восторг. И тот момент, когда дети всегда ждут другого финала. Я каждый раз смотрел и надеялся, что на другом сеансе Чапаев выплывет. Честный и талантливый фильм»

ПРО БОГА

«Я верю не в мистику, а в Бога. Не верю в случай, и то, что мы сейчас по недомыслию называем случаем, через неделю, месяц, год становится ясно, что это имеет свои веские причины. Называть это случаем приучает нас непонимание того, что происходит с нами сию минуту. А на самом деле это — шанс».

ПРО КОТОВ

«Как-то на Новый год нам подарили котеночка. Очаровательный персидский, дымчатый. Принесли его домой. Навстречу вышла Маша (кошка-старожил), рада, что мы вернулись. Но увидела этот пушистый комочек - такой продолжительный внимательный взгляд взрослой кошки на месячного младенца. Потом посмотрела на нас - и это был взгляд, который я не забуду. Он говорил: "Как?! А я?! Я вам больше не нужна?" Инна бросилась ее утешать: "Машенька, это Глаша. Ты должна ее опекать, научить ее всему, что нужно". Мы ее убеждали, уговаривали, утешали, как человека. И она поняла. Подошла к Глаше, понюхала ее и пошла на кухню. И потом действительно научила ее всему, что умела».

ПРО РОССИЮ

«Россия — это большой народ, живущий на очень большом пространстве. Большой народ нуждается в сильной власти. Как и большие пространства. Иначе просто распадаются связи. Это всё, огромное, надо как-то удерживать. Удерживать необязательно в смысле: тащить и не пущать. Осваивать! Недра, угодья должны множиться, страна цивилизованно развиваться, жизнь богатеть — только тогда эта громада удерживается в контурах одной страны. Но если ее только охранять — она обязательно развалится. Здесь и заключена наша проблема: мы — охраняем».

* по материалам «КП», «Искусство кино», «Российского газеты», программы «Острова», а также последнего интервью режиссера, записанного в Абу-Даби

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