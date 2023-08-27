Что будет с инфляцией и доходами россиян: Антон Силуанов поделился прогнозами о будущем экономики России

Министр финансов России Антон Силуанов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов РФ поделился в интервью китайской медиакомпании CGTN своим взглядом на отечественную экономику и прогнозами о ее будущем. Приводим самые яркие высказывания.

О РОСТЕ ЭКОНОМИКИ

Мы принимаем меры, чтобы нивелировать последствия санкций – помогаем людям, увеличиваем их денежное содержание, их заработную плату, помогаем пенсионерам, нуждающимся, помогаем предприятиям, которые попали в сложную ситуацию. И это дает свои результаты. Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление на более чем 2,5%, может быть даже выше. Можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период.

ОБ ИНФЛЯЦИИ

Инфляция у нас хоть и подросла, но мы ожидаем, что она в текущем году будет сохраняться на уровне 6%. В последующие годы наш таргет (целевой показатель, - Ред.) 4%, и мы с Центральным банком будем предпринимать все необходим меры для того, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений.

О БЕЗРАБОТИЦЕ И РЕАЛЬНЫХ ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ

Хорошо развивается промышленность, инвестиции растут, потому что ряд предприятий уходит иностранных, и на это место приходят наши российские предприятия с российским капиталом, подхватывают те производства, в которые раньше входили иностранцы. Поэтому динамика экономического роста восстанавливается, инвестиции растут, реальные доходы населения, заработная плата - растут. У нас сейчас минимальный уровень безработицы – 3%, такого не было за последние десятилетия. Это все создает основу для того, чтобы был рост реальных доходов и в текущем году, и в следующем году. А это самое главное – чтобы наши люди могли иметь хорошие доходы и в меньшей степени замечать те ограничения, с которыми наша страна столкнулась.

О ЕДИНОЙ ВАЛЮТЕ СТРАН БРИКС

Мы видим, что ситуация с валютами – такими как доллар, евро – вызывает определенные риски. В том числе в отношении экономических агентов из России - заморозка активов, прекращение расчетов – доверие к таким валютам подрывается. Поэтому мы в рамках объединения БРИКС (экономический партнерский союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, - Ред.) ищем возможности создания альтернативных видов расчетов. В первую очередь, это, конечно, национальные валюты. Взять, предположим, расчеты с Китаем: 70% товарооборота – в национальных валютах. Мы увеличиваем эту динамику и с другими странами нашего партнерства. Второе. Мы видим возможности создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стан-членов БРИКС. Не единая валюта, как в Евросоюзе, а расчетная единица - как альтернатива доллару. В ней могут выражаться стоимости товарных поставок – с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как и в каких объемах осуществляет эмиссию денежных знаков (эмиссия - выпуск в обращение денег, который ведет к увеличению денежной массы, - Ред.). Чтобы не зависеть от того, как дальше будет складываться ситуация с инфляцией доллара, с инфляцией других так называемых резервных валют.

О ТОМ, ПОЧЕМУ МНОГО СТРАН ХОТЯТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К БРИКС*

БРИКС - это объединение крупнейших на сегодня стран. Мы даже видим, что доля экономик стран-членов БРИКС превысила экономику «Семерки» (речь идет о так называемой «Большой семерке», в которую входят США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония, - Ред.). И динамика этого роста увеличивается. Поэтому можно сказать, что с экономической точки зрения это сообщество стран, которые быстро развиваются и увеличивают свои объемы торговли. И что важно, это экономическое сотрудничество осуществляется на деполитизированной основе, исходя из взаимовыгодности. Здесь нет доминирования, нет никаких политических, ну и, естественно, экономических разногласий. И поэтому можно сказать, что это сообщество дружественных стран, которое направлено на улучшение состояния своих людей, и на развитие экономического потенциала.

О ЗНАЧЕНИИ БРИКС ДЛЯ РОССИИ

Это наши основные экономические партнеры. И, безусловно, что касается развития торговли, инвестиционного сотрудничества, сектора услуг –сегодня вектор России в большей части смещается с Запада на Восток. И те страны, которые являются нашими основными торговыми партнерами – они все находятся в БРИКС.

*Заявки на членство в БРИКС подали уже 23 страны, а в 2024 году альянс увеличится до 11 государств

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