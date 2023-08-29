«Никуда не ходим, нервы на пределе»: дневник киевлянки о том, как живут сейчас жители украинской столицы

За эти полтора года много чего произошло: Россия присоединила значительные территории Фото: REUTERS

Переехавшая в Россию бывшая жительница украинской столицы продолжает делиться с нами записями из своего дневника. См. Начало

«Стала носить черный бант, как нас начали убивать»

Постоянные сводки Минобороны стали военной рутиной. Привыкаешь ко всему, но все равно надеешься, что скоро весь этот ужас закончится.

За эти полтора года много чего произошло: Россия присоединила значительные территории, но за множество городов Донбасса, Запорожья идут кровопролитные бои, неофашизм верит в тотальную войну и готов использовать для этого даже то, что запрещено Международной конвенцией ведения войн, многострадальный Донецк вот уже три месяца ВСУ обстреливают кассетными боеприпасами, которые те выклянчили у американцев.

Вот и сегодня погибла мирная женщина в Донецке из-за обстрелов кассетными снарядами.

Еще в прошлом году, ровно месяц до того как Донецк вошел в состав России, а СВО уже шла полным ходом, к автору (бывшая жительница Киева, переехавшая в Россию накануне СВО и получившая гражданство РФ - прим. ред.) в гости приходили волонтеры - студентки местного медуниверситета (приболела гриппом). Там девчонки пришли помочь - помыть посуду, убраться немного, сходить за лекарствами. Одна из них дончанка. Мы, конечно, пообщались.

Соня, так звали студентку, рассказала, что в России живет уже больше шести лет, получила паспорт. Родители тут же с ней, а ее многочисленные родственники, бабушка и дед решили остаться в Донецке на свой страх и риск. Возраст, понимаете, и здоровье. Старикам всегда трудно сдвинуться с места, таков закон жизни.

Обратила внимание, что в светлых волосах Сони был приколот черный бант-лента. Удивилась, зачем молодой девчонке 20-ти лет, мрачная, черная лента в волосах.

- Как только у нас там стали гибнуть люди я ношу эти ленты-банты черного цвета и только меняю их по фасону. Наступит мир - не буду носить, - просто и спокойно объяснила Соня....

Донецк вот уже три месяца ВСУ обстреливают кассетными боеприпасами Фото: REUTERS

«Мне Донецк снится почти каждый день»

- Как тебе живется в России, Софья, - спросила свою доброжелательную, скромную помощницу.

- Знаете, сейчас, уже хорошо и относительно спокойно. Мы сначала приехали в Ростов-на-Дону, потому что наш дом как-то очень быстро разбомбили с началом украинской АТО. Мы даже документы не все взяли, а мама ехала вообще с одной маленькой сумочкой. В Ростове нас где-то на неделю поселили в гостинице, а потом, предложили три города: Омск, Иркутск и Рязань, - рассказывала девушка.

- Как переехали, все наладилось?

- Мои родители - оба с высшим образованием, но папа чуть ли на следующий день пошел работать грузчиком, мама устроилась на кондитерскую фабрику. Ой, где мы только не жили! И на квартирах, и в санаториях, и в гостиницах. Школу я уже здесь окончила и поступила в мединститут. Вот только год назад мы купили квартиру по ипотеке и, наконец, выкупили эту «вторичку», - поделилась жизненной историей Соня.

- В Москве бываешь?

- Очень часто. У меня там и друзья из Донецка, да и по музеям люблю походить. Приезжаю - одухотворенная.

К слову сказать, в эти дни на Арбате представлена фотовыставка, посвященная детям Донбасса. Без слез смотреть невозможно. Но так называемый «цивилизованный мир» не видит этих детей в упор уже девять лет.

За множество городов Донбасса, Запорожья идут кровопролитные бои Фото: REUTERS

- Как скоро все закончится? - продолжали мы тогда беседу.

- Не знаю. Мне сейчас еще страшнее стало. У нас на курсе много ребят из Дебальцево учатся. Почти все - сироты. Мы здесь живем и очень поддерживаем друг друга, переживаем за Донецк.

- А что ты помнишь из украинской жизни?

- Уже втянулась в российскую жизнь, поэтому стала быстрее забывать и слава богу. Нас после 2014 года перед каждым уроком заставляли стоя петь гимн Украины. А еще там начали все переводить на украинский язык. А после Майдана нас просто стали убивать. Мы приняли решение уехать. Вы знаете, мне Донецк снится, - продолжила Соня через паузу. - Я помню все наши огромные чайные розы в центре города, и дома по которым бьют чуть ли не каждый день.

Этот разговор состоялся в прошлом году.

На днях позвонила Соне, чтоб узнать, как у девушки дела, может и замуж вышла уже. Но хороших новостей было мало: за это время в Донбассе погибли знакомые ее родителей, тяжело болеют ее родные бабушка и дед…

«Я все время боюсь»

А в Киеве-то что? Что с теми, чьи голоса задавлены террором и репрессиями, насилием Зеленского, который не планирует никаких переговоров? Подруга пишет из Киева:

«Мы живем хуже чем в психушке: никуда не ходим, ни с кем не общаемся, потому что не знаем на кого можно напороться. От постоянных тревог (речь про воздушные тревоги, - ред.), по делу и без - нет сна. Нервы на пределе. Я сначала в подвал дома бегала, который сделали под бомбоубежище, а теперь, если ревет сирена, могу и спать. Раньше пряталась в ванной.

Женщины - ищут мужей: много пропало без вести. Нормально тем, к кому не пришел гроб, кто успел спрятать сыновей за границей: цена вопроса от 6 до 10 тысяч долларов, но это надо иметь очень проверенный канал, чтоб выпустили мужика призывного возраста.

Женщины - ищут мужей: много пропало без вести Фото: REUTERS

Транспорт в Киеве ходит плохо, тревоги звучат непредсказуемо, цены на продукты космические, и никто ничего никому не компенсирует. Летом, правда, очень много народу вернулось из-за границы обратно в Киев, а из-за этого ужасно подскочила аренда жилья. Сейчас двушку сдают за 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей). Люди пропадают бесследно. Я все время боюсь». Конец переписки.

Ду ю спик мова?

А бояться киевлянам есть чего. Как переживет эту зиму Киев - неизвестно.«Киевэнерго» предупредил, что зимой света может не быть по 8 часов или больше. Так сильно повреждена инфрастуктура. Вряд ли огромный город уже вытянут генераторы и кличковские пункты «Незламности» (несокрушимости, - с укр.), которые за полгода превратили в уличные туалеты и места для занятий быстрым сексом.

Транспорт в Киеве ходит плохо, тревоги звучат непредсказуемо, цены на продукты космические Фото: REUTERS

Да и денег Запад дает все меньше.

День Независимости прошел уныло и мрачно, а мэр столицы и вовсе решил отметить его в Париже под каштанами. Там французские чиновники открыли новый сквер, назвав его Киевским. Примерно то же время - чуть пораньше - в Донецке назвали улицу именем Дарьи Дугиной, убитой украинскими террористами.

День Независимости прошел уныло и мрачно Фото: REUTERS

Близится сентябрь. Все больше детей Донбасса - пойдут в российские школы. В Донецке тоже дети пойдут в школы, но по ситуации. И в Киеве тоже дети готовятся, а каким будет учебный год для них, никто пока предсказать не берется. Учиться дети Донбасса и Украины – будут по разным учебникам, да и с разной трактовкой общей когда-то истории. А пока украинские дети учатся к первому сентября исполнять родной гимн на английском языке.

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