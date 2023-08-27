По Украине прокатились сотни задержаний военкомов и врачей: Киев пытается отвлечь внимание недовольной общественности

В украинских военкоматах идут задержания и чистки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщения из тыловых районов Украины напоминают чуть ли не сводки боевых действий правоохранительных органов по чистке внутри страны.

В Харьковской области задержан руководитель райвоенкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 миллионов гривен.

В Одессе ликвидировали схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии.

В Киеве задержан начальник райвоенкомата и глава одной из столичных военно-врачебных комиссий.

СБУ задержала еще 4-х военкомов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на уклонистах.

Новые задержания в военкоматах. Чистки идут в Ровно, Луцке, Львове, Тернополе, Хмельницком, Николаеве, Сумах, практически в любом крупном городе.

- Задержана Татьяна Тишенина, она получила взятку в сумме 2 тысячи долларов от уклониста, за предоставление заключения о непригодности к прохождению военной службы, - источники в правоохранительных органах перебивают друг друга, сливая самую свежую информацию журналистам и украинским блогерами. - Задержаны старший оперуполномоченный - майор полиции, старшая медсестра Добропольской центральной районной больницы и местный житель. Они организовали схему по вымогательству у военных денег за оформление инвалидности с последующим снятием с военного учета. За свои услуги задержанные требовали 13 тысяч долларов с человека.

Свыше сотни задержаний военкомов и представителей комиссий прокатились в последние дни по всей Украине. Что это? Очищение насквозь прогнившей и погрязшей в коррупции, что признают практически все на самой Украине, системы? Или хитрый ход, маневр, призванный отвлечь внимание недовольного общества от других проблем?

Есть все основания считать, что именно второе. Причем, отвлекается внимание населения сразу от двух раздражающих факторов. Первый – это усиление мобилизации, о котором достаточно прозрачно намекнул на днях президент Зеленский, заявив, что "военные попросили"… А секретарь СНБО, экс-ветеринар и бывший луганский бандит Алексей Данилов в открытую признал, что Украину ждет дополнительная мобилизация. Задержания и аресты призваны засвидетельствовать, что отныне, дескать, все будет справедливо и по-честному. Правда, ни Данилов, ни Кулеба, ни остальные своих детей из заграницы не вернут, и те останутся на пляжах Лазурного берега, Майами и прочих дислокаций батальона "Монако".

Есть отдельный интерес в разгоне этой вакханалии и у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В последние дни положение его креатуры – министра обороны Незалежной Алексея Резникова - сильно пошатнулось. В прессе и на ТВ разгоняют новый коррупционный скандал, связанный с Минобороны, по поводу закупок курток для ВСУ, которые вдруг резко подорожали в разы после пересечения украинской границы и принесли своим продавцами барыши в миллионы.

Кстати, практически одновременно все украинские СМИ стали делать особый акцент на том, как вольно обращаются с гуманитарной помощью околовластные и общественные волонтеры. Тут тебе и превышение полномочий, и хищения, и мошенничества, и обычное присваивание "гуманитарки". Только успевай считать. Около тысячи уголовных дел открыто в связи с этой темой по всей Украине, что же вы к несчастному Резникову привязались? Как бы вопиют об этом, приводя многочисленные случаи хищений и отмазывания от мобилизации, публикации. А кто не ворует? Нет, ты скажи.

То, что происходит сейчас, похоже на манипуляции фокусника, который отвлекает внимание пассами одной руки в то время, пока сам тихонько прячет цветок в рукав другой. В общем и целом, можно дать прогноз, что вся эта поднятая сейчас буча покипит-покипит в котле скандалов, и успокоится. И даже Резников может усидеть на своем месте. Потому что он очень нужен Ермаку, которому не улыбается подыскивать нового человека для продолжения своих коррупционных схем.

А обычным украинцам и дальше придется продолжать пополнять ряды мобилизованного "пушечного мяса". Только теперь под рассказы о том, что все покупаются, и все продано.