За 15 лет не погиб ни один абхазец, ни один грузин: как живет и празднует независимость «республика с изюминкой»

Владимир Ворсобин приехал в Абхазию на 15-летие независимости республики. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Одно из полезных дел Дмитрия Медведева - признать вовремя независимость Абхазии. В солнечном августе, а не в дождливом октябре. Ведь август - уже праздник. Море прогрето, как детский бассейн. Из 14-этажных отелей, проклиная 1 сентября, разъезжаются обугленные туристы…

Фото: Владимир ВОРСОБИН

И тут такой повод бросить Москву и отправиться в Абхазию на 15-летие независимости. Вспоминаю, как Сухум тонул в российских флагах, в бесконечном «Спасибо!». Люди действительно верили, что главное произошло. Москва дала им будущее.

- Теперь-то заживем! - мечтали абхазы.

- Теперь-то разбогатеем, - считали экономисты.

- Теперь-то мы станем страной, - убеждали друг друга политики.

И лишь последние оказались по-настоящему правы.

Глава совбеза Абхазии Сергей Шамба в разгар праздника скажет мне:

- Если раньше проблемой номер один была война с Грузией, то после 2008 года эта угроза отступила. Наконец-то появилась возможность сосредоточиться на внутренних проблемах.

- Помните, Сергей Миронович, какие смелые были мечты? - говорю. - Мы с вами говорили 15 лет назад…

- Мечты всегда завышенные, - вздохнул секретарь совбеза. - Оказалось, надо еще много трудиться. Наши надежды на союз с Россией.

Это звучало как тост. И я подумал: а как иначе? Пора мне, ядовитому абхазоведу, рассказать об Абхазии хорошее. Без дежурной ложки дегтя. И я поднимаю за - да чего уж там - любимую (со всеми ее бедами) Страну души эту наполненную буквами статью-бокал!

ТОСТ ПЕРВЫЙ

«ЗА МИР!»

Перевал Пыв. Ночь. Если ехать от Рицы полтора часа на вездеходе и встать на ночевку в деревянном домике у скалы - тебя оглушает эстетический удар…

Альпийские луга, могучие, одетые в папахи облаков горы…

От красоты больно.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Внизу крики. Это участники экспедиции моего друга, исполнительного директора культурного фонда «Платформа» Дмитрия Статейнова (вместе с Россотрудничеством и почетным консулом Абхазии в Приволжском округе РФ Владимиром Литвинчуком), ставят памятник.

Это давняя идея - возвести обелиск советским солдатам, погибшим в битве за Кавказ 80 лет назад… Чтобы молодежные поисковые отряды шли к вершинам. Ведь солдаты именно там.

В конце 60-х годов пастухи нашли в ледниках останки тысяч людей. Захоронили. Но скоро стало ясно - в горах десятки тысяч незахороненных бойцов…

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Они здесь сражались с лучшими немецкими войсками - дивизией «Эдельвейс». Те стояли уже в 62 километрах от Сухума и видели море. Это были хорошо оснащенные войска. А наши - зимой в тонких шинелях и кирзовых сапогах - смогли не пропустить. Ценой жизни…

Ночь перед открытием выдалась бодрой.

Сначала мастер громко пообещал поубивать тех, кто мерил капсулу для обращения к потомкам (она не вошла в памятник), и всю ночь у постамента кипела работа...

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Аврал шел под неспешный рассказ казака с позывным «Шульц». Побывав на СВО, «Шульц» теперь экскурсовод в Адлере, поэтому нечаянно дал нам лекцию, как царская власть предъявила горским народам ультиматум: прекратить набеги, работорговлю и переселиться на равнины. Кто-то подчинился, кто-то бежал в Турцию.

- Так исчезло много народов. Например, воинственные джигеты, они же джигиты. Абхазы, к счастью, остались, - закончил «Шульц» значительно.

А утром мы пошли открывать памятник. Абхазы заботливо спрятали старенькую железную стелу, которая стояла здесь с 1973 года, - говорят, поднимут повыше, на другой перевал, поближе к бойцам. И бесплатно всех поили кофе. Говорили: «Святое дело, дай вам Бог».

Фото: Владимир ВОРСОБИН

И на открытии все говорили о мире. О том, что солдаты, павшие здесь, принесли мир сюда. И кровью закрепили на половину столетия. И чтобы, дай бог, эти горы больше не видели войны.

Как в эти 15 лет.

Ведь после признания Абхазии Москвой не погиб ни один абхазец, ни один грузин.

ТОСТ ВТОРОЙ

«ЗА ИЗЮМИНКУ!»

Роман Кочарава - один из тех странных бизнесменов, чье существование доказывает - 15 лет независимости наконец-то перешли в качество. Появился пласт богатых людей, платящих решительно все налоги. Причем принципиально.

Кто знает Абхазию изнутри, поймет, как это невероятно! Но таких, как Кочарава, все больше.

- Мне иногда говорят: эй, зачем?! Ты с ума сошел, - смеется Роман и объясняет: так работать спокойнее, надежнее, а значит, выгоднее.

Более того, если в Абхазии с ее туристическим бумом бизнес дружно заплатит налоги, то страна, мол, так разбогатеет, что, возможно, перестанет финансово зависеть от Москвы.

- Мы проходим сегодня тот же путь, который проходил российский бизнес 10 - 15 лет назад. - говорит Кочарава. - Мы учимся. Но надо учесть - в Абхазии своя ментальность. Люди, конечно, хотят жить хорошо, богато, комфортно. Но! (Поднимает вверх палец.) Мы, абхазы, очень ценим атмосферу нашей спокойной жизни. Если в Абхазии построят огромное количество многоэтажных гостиниц, да, будет красиво, эффектно, но мы потеряем колорит, абхазскую изюминку, то, из-за чего сюда люди едут. Мы, если угодно, продаем атмосферу спокойствия.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

По словам бизнесмена, к нему приезжают люди из России - те жалуются, что полжизни стоят в пробке. Они в шесть утра встают, чтобы в десять быть на работе.

- Я не хочу, чтобы в Абхазии люди были озадачены только тем, как заработать деньги, - доказывает мне Кочарава. - Мы не хотим гнаться за деньгами и таким образом превратиться в Россию.

- Разве абхазы не думают о том, как заработать? - удивляюсь.

Бизнесмен с улыбкой качает головой:

- Если положить на чашу весов материальное благополучие, а на другую - комфорт, абхазец выберет последнее.

Кстати, большинство из 30 тысяч русских, живущих в Абхазии, по моим наблюдениям, думают так же.

Более того, именно они горячо поддерживают абхазский суверенитет, исходя из общеабхазской фобии: «Иначе будет, как в Сочи».

ТОСТ ТРЕТИЙ

«ЗА ПОБЕДУ!»

Сухум был так забит отдыхающими, что было трудно понять - он так празднует независимость или он всегда такой - шальной, с кавказскими плясками и концертами.

Разве что депутат Госдумы Петр Толстой, расхаживающий по набережной, тем самым на что-то намекал.

И грянул праздник.

Почти без флагов.

Без сумасшедших «девяток», облепленных джигитами с флагами.

Без транспарантов, без политики…

Зато с уличным концертом «Хибла Герзмава приглашает…» Оперные певцы пели на улицах, президент Бжания ходил по парку, как простой смертный. Ни металлических рамок, ни оружия, ни оцепления…

Маленькое деревенское государство, где все свои…

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Встретил главу парламента Лашу Ашуба. Поздравили друг друга с праздником.

- Более значима только победа в отечественной войне народа Абхазии, - сказал Ашуба.

- Какой страна станет в 30-летие признания? - решил пофантазировать я.

- Абхазия будет совсем другой. При поддержке России мы реализовали множество социальных, инфраструктурных проектов, и если сравнивать Абхазию 2008 года и 2023 года - многое изменилось, а через 15 лет - тем более. При поддержке России…

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Глава парламента наверняка бы рассказал что-то еще о помощи Москвы…

Но взорвался салют. Часть неинформированных туристов, с удивлением пережив оперных певцов у пляжа, вскинули головы вверх.

Недоумевая: что же тут празднуют?!

И неужели Абхазия специально для них так хороша?