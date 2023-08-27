Деньги ваши, а риск пополам: Зеленский объяснил американцам, на каких условиях он готов проводить на Украине выборы

Зеленский объявил, что готов провести выборы, но при соблюдении ряда условий. Фото: REUTERS

Американцы требуют от Киева провести выборы. Собственно говоря, оно бы и пора их уже готовить: сначала выбрать парламент – Верховную раду – а потом и президента недогосударства. Можно даже совместить, чтобы сэкономить, но главное требование, которое на днях озвучил сенатор из США Линдси Грэм- чтобы выборы эти были "честные и прозрачные". Переводя на обычный язык с американского наречия – чтобы в Вашингтоне могли бы их такими счесть.

Но вот эти требования насчет выборов совсем не нравятся Киеву.

- Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия. Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы. Какие могут быть выборы, когда критерии безопасности не решены на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-нибудь происходит, - возмутилась американским требованиям нардеп рады от правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк. - Сейчас война, концентрация одна - победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательстве? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть о первых послевоенных выборах.

Итог заочной дискуссии подвел Зеленский, который объявил, что готов провести выборы, но при соблюдении ряда условий. При этом, его даже не смущает то обстоятельство, что во время военного положения, согласно украинскому законодательству выборы проводиться не могут. Мол, этот барьер Киев преодолеет, даже не заметив его – если депутаты Верховной рады готовы изменить законодательство, то это вопрос обычного голосования. А они, как заверил Зеленский, готовы. Редкая самоуверенность, если учесть, что основная масса нынешних депутатов из "Слуги народа" в случае выборов пролетит мимо парламента с таким свистом, что та самая фанера над Парижем только позавидует. Очень большой антирейтинг у "слуг" среди избирателей.

Впрочем, они Зеленского не волнуют, там политтехнологи уже готовят под Зеленского новую политическую партию. Волнует его соблюдение тех условий, которые он считает необходимыми и ключевыми для проведения выборов. Он целый список зачитал таких условий, выполнения которых требует не от своих депутатов и избирателей, а от Запада.

И первое среди них, правильно, вы угадали – деньги.

- Готовы ли западные партнеры дать на проведение выборов 5 млрд долларов, чтоб не изымать эти деньги из оборонного бюджета? Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду, - заявил Зеленский, как будто деньги на оружие – это его личные или той же Украины, а не данные Западом взаймы.

- Готов ли Евросоюз организовать инфраструктуру выборов для беженцев в европейских странах? Я спросил, как организовать выборы, чтоб могли проголосовать военные на фронте и беженцы за границей, и ответа пока не получил, - продолжил он.

Но самое главное, по его мнению, конечно же, после денег, так это вопрос о том, готовы ли западные партнеры разделить риск своими представителями в качестве наблюдателей при голосовании?

- Готовы ли западные наблюдатели отправиться на передовую, где будут голосовать военные? – спросил Зеленский и резюмировал. - Давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах.

Ну разве не прелесть в своей наглости? Давайте сделаем так: деньги ваши, а риск пополам. На фоне этого известный вопрос, "а можно, что сначала стулья, а потом деньги", выглядит жалкой попыткой деревенского мошенника на доверии.

Зеленский твердо настроен выжать из Украины и партнеров все, что сможет. Досуха. И за чужие деньги.