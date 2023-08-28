Книгой по башке

Путь к правде из романа перекроили в пошлую охоту за всесилием (Никита Ефремов в роли Алексея Вязинцева). Фото: НМГ Студия

Если о прозе Елизарова станут судить по экранизации (а в наш неграмотный век так и будет), автору останется только сочинить о Твердохлебове похабную матерную балладу на три струны - как он уже делал с писателем Быковым, предварительно дав ему в глаз. Глядишь, эффектные матюки с их мощной вербальной силой и перебьют дурную энергетику сериала.

Красный панк русской словесности, Елизаров сочинил Большую Книгу о власти слова над смертными. Он (как, впрочем, и автор текста) боготворит великого Аркадия Гайдара, когда-то писавшего, что лишь притворялся детским писателем, на деле готовя стране мощную краснозвездную гвардию. Гвардией новой-старой веры станут у Елизарова самые донные слои аутсайдеров - зонские обиженники, полоумные старухи, люмпен-интеллигенты и пьющие работяги, классовый фундамент социализма. Разным путем проникли они в тайну соцреалиста Громова, чья графомания при условии безотрывного чтения станет книгами Силы, Власти, Ярости и Терпения, даря читателю свет и невосприимчивость к боли.

Репринты магической силы лишены - поэтому за редкие экземпляры старосоветских изданий идет смертный бой региональных сект посвященных (здесь автор не только воспроизводит феодальную усобицу времен зарождения духовной литературы, но и обнуляет современные переиздания классики с их виньетками и кадрами экранизаций на обложке, которые, конечно, фуфло в сравнении с потертыми корешками «Детгиза»).

Договорные бийки, как встарь, ведутся исключительно холодным оружием: цепями, пиками, секирами и кистенями, смерть от которых легче выдать за несчастный случай. Таким образом, советский миф аккуратно вписан в длинную русскую историю с добольшевистским обожествлением сирых и убогих - вопреки воле зоилов сделать социализм черной паузой в поступательном развитии нации. Весь этот секрет усталого этноса открывается случайному неофиту Алексею Вязинцеву, входящему в избранный круг через родство с районным вождем в наивысшем для секты звании Библиотекаря. Путем битвы и меча, плена и посвящения придет он к роли затворника-летописца, хранящего Родину от захвата и распада.

Никогда, ни при каких условиях не отважились бы толкать столь антибуржуазную крамолу светлоликие продюсеры! Не их масштаб. Большевизм, конечно, был полновесной религией со своими ересями, инквизицией, соборами и благодатью, рожденной всеобщей жертвенной верой. Таяние этой веры подкосило строй - однако нынешний взрыв пассионарности буквально наследует цементирующей нацию советской космогонии, пугая и возмущая дельцов переходного периода от одной Силы к другой.

Они-то и перекраивают путь к правде в пошлейшую и доступную скудному разуму охоту за всесилием. Вместо униженных и оскорбленных книги в сериале яростно ищут герои 90-х - бандиты, скинхеды, «афганцы» и шлюхи, - и лишь клан Вязинцева стремится к демократии, честным выборам и раздаче истины народу.

Насыщение советской ортодоксии либертарианскими смыслами не удается даже такому сценарному зубру, как Илья Тилькин: швы противных друг другу идейностей торчат отовсюду. Новые демократы по инерции читают грошовый соцреалистический треш и обращаются друг к другу словом «товарищ». Убийцы-меченосцы шокированы ликвидацией банды насильников-киднепперов (ужас-то какой). Фехтовальщица, протыкавшая оппонентов рапирой, читает школьникам стихи Асеева о ненасилии. Трус-релокант Вязинцев поднимает соратников на мятеж. Все это напоминает натягивание на маргинальную елизаровскую философию гуманистического презерватива. Герои на глазах меняют масть - лишь бы не допустить зашкварной похвалы социализму за возвышающий утопический обман.

В конце Тилькин расшивает нестыковки одним наполеоновским жестом: прочтя книгу Смысла, Вязинцев оборачивается Иисусом нашим Христом и читает соратникам Нагорную проповедь light (да-да, тот самый, кто первого своего забил кованой книгой по голове насмерть). От такого космического бесстыдства руки опускаются даже у Елизарова, и он дает снять себя в массовке военного совета в зачине 6-й серии.

Однако автор слов «Помнишь, брат, как давили эльфийскую мразь?» непременно опамятуется, возьмет кистень и покажет неофитам-тилькиенистам, кто такие левые староверы.

Правда - за ним. Либерального реванша не будет.

Книга - работает.

Фильма - нет.

«БИБЛИОТЕКАРЬ»

2023 г.

Реж. Игорь Твердохлебов. По роману

Михаила Елизарова.

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