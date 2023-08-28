Вопрос дня: Какие современные технологии вас радуют, а какие пугают? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Стас Пьеха, певец:

- Многое упростилось, но пугает то, что живое общение и встречи с людьми обесцениваются. Вот раньше договаривались встретиться, допустим, у памятника Ленину у метро и пойти гулять, и это было целое событие! Сейчас же есть возможность в любое время написать в мессенджере и пообщаться, и вроде как уже нет нужды встречаться. И нет всех этих ритуалов. Это пугает и опустошает.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):

- Последнее достижение наших ученых и практиков - разработки в области искусственного интеллекта при обработке изображения с компьютерных томографов. Это серьезный шаг в развитии отечественной медицины. А главное сегодня - не потерять ту грань, за которой мы можем утратить контроль за искусственным интеллектом.

Олег Кивокурцев, основатель робототехнической компании Promobot:

- Радует развитие искусственного интеллекта, систем, которые могут генерировать изображение по описанию. А пугают технологии биометрии и массового видеонаблюдения.

Алена Галич-Архангельская, актриса:

- Система распознавания лиц, например, меня не беспокоит. Другое дело - на что эти технологии направлены. В плохих руках они могут принести зло. А сама технология не виновата.

Антон Богданов, режиссер:

- Очень удобны посадочные талоны со штрихкодом. Оплата по QR-коду в ресторанах и магазинах - тоже удобно. А искусственный интеллект уже начал писать сценарии для фильмов, и часть авторов в будущем может остаться без работы. Но я не сильно об этом переживаю, человеческий разум более творческий.

Александр Морозов, юморист «Кривого зеркала»:

- Пугает меня, как и всех, искусственный интеллект, потому что непонятно, чем эта история может закончиться. Не зря же ученые, среди которых даже Илон Маск, говорят: давайте притормозим.

Светлана Семенова, программист, читатель сайта KP.RU:

- В поликлиниках в небольших городах Оренбургской области ввели электронную запись по интернету. А там у половины населения даже компьютеров нет, а старики так вообще этой технологией не владеют. Вот и звонят родственникам в Москву, а мы уже отсюда записываем их на прием к местным врачам. Нам такой прогресс нужен?..

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